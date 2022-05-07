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糖尿病患者應定期進行足部檢查

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生集團腳科醫生夏嘉博（Gabriel Sagles, DPM），提醒糖尿病患者應定期進行足部檢查，日常應避免足部損傷。
仁德醫生集團腳科醫生夏嘉博（Gabriel Sagles, DPM），提醒糖尿病患者應定期進行足部檢查，日常應避免足部損傷。

糖尿病足是糖尿病的一種嚴重並發症，如護理不當，可能導致截肢甚至死亡。紐約仁德醫生集團（Rendr）提醒民眾，糖尿病患者應定期進行足部檢查，日常應避免足部損傷。

仁德醫生集團腳科醫生夏嘉博（Gabriel Sagles, DPM）指出，糖尿病足是指糖尿病患者足部因神經病變而出現潰瘍、壞疽的疾病狀態。常見症狀包括：足部潰瘍、足部反應遲鈍、下肢皮膚幹燥、肌肉萎縮、皮膚溫度下降、間歇性跛行、下蹲起立困難等。如果足部傷口久治不愈且潰瘍加劇，可能有截肢甚至死亡的風險。

夏嘉博醫生提醒，因足部喪失敏感性，很多糖尿病患者會在無意中傷及足部。例如一位女性糖尿病患者，因為感到腳冷，於是將雙腳放在暖氣片上烘烤後入睡，等她醒來後腳部已被燙傷。該患者血糖控制不佳且有多種合併症，最終傷口潰爛導致雙腳截肢。還有一位男性患者，踩到異物而不自知，等到醫生檢查時才從腳底抽出一根一英吋長的釘子，所幸該患者得到及時醫治，免於被截肢。

夏嘉博醫生表示，疫情中有不少糖尿病患者延誤足部檢查，同時放縱飲食導致血糖水平升高，這些都會使糖尿病足症狀雪上加霜。他建議糖尿病患者在血糖水平較高時，每三個月進行一次足部檢查，足部如果出現損傷，則每周或每兩周進行檢查；定期檢查可以將截肢風險降低45%到85%。同時，夏嘉博醫生也針對日常足部護理提出「五要五不要」：

糖尿病足護理「五要」

．要保持健康的血糖水平；

．要每天檢查雙腳是否有割傷、水泡、發紅、腫脹或指甲問題；

．要定期滋潤雙腳，避免瘙癢或開裂；

．要保證血液流通到足部，每天扭動腳趾並移動腳踝兩到三次，每次五分鐘；

．要在穿鞋前搖晃鞋子清理，以防異物傷腳。

糖尿病足護理「五不要」

．不要直接靠近熱源，如使用加熱墊、熱水瓶或電熱毯，以防燙傷腳；

．不要赤腳走路或自行去除雞眼及老繭，以防受傷；

．不要穿過緊或厚而笨重的襪子；

．不要弄濕雙腳，冬天應穿保暖襪和防水鞋；

．不要吸煙，這會極大增加糖尿病足出現的風險。

夏嘉博腳科醫生專長治療腳痛、骨折扭傷、運動損傷、八字腳、糖尿病足問題、鞋墊配製、腳科大小手術等。華埠診所地址：中央街168號二樓，電話：646-854-3622；法拉盛診所地址：38大道135-27號（怡和大廈）二樓，電話：718-886-5068。

糖尿病 血糖 手術

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