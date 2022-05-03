法拉盛Shoe Village名牌鞋城紐約市最大的獨立鞋店

法拉盛Shoe Village名牌鞋城是紐約最大的獨立鞋店，匯聚各類名牌鞋。

位於法拉盛 的Shoe Village名牌鞋城是紐約市 最大的獨立鞋店，直接代理世界各大廠家名牌休閑鞋、運動鞋、淑女鞋、紳士鞋、兒童鞋等。店內鞋子均是最新款，包括UGG、Nike等牌子的最新鞋款，同時還有佔地過萬呎的零售店面和寄至全球的網購業務。

走進萬尺鞋城，有足部專家為客戶進行免費測量：美國產Digital Foot Scan電腦足底掃瞄感應器，在電腦顯示器上即可將整個腳形用不同顏色精確呈現全身重力，通過腳底不同部位的承負比重，可以科學地選擇健康鞋墊和健康鞋。中秋節期間可以帶著父母來免費測量一下腳，選擇一雙合適的健康鞋和鞋墊，為父母的健康提供多一份保障。Shoe Village還有各種深受歡迎的鞋，如耐克、PUMA等名牌運動鞋新款，以及其他品牌秋冬新款。為了方便家長為小朋友選購適合成長的鞋子，店內專設了兒童區，提供全年優惠。

Shoe Village名牌鞋城內的名牌冬靴款式齊全，輕而舒適的UGG雪地靴完全由天然羊皮製作，受顧客歡迎、爆紅世界各地，尤其受年輕女性的追捧。在大學校園裡，UGG更是風靡，幾乎每人都想擁有，因其不僅實用，還能突顯自己的品味與風格。UGG柔軟的羊毛觸感輕柔，即便沒有穿襪子也相當保暖。由於天然羊皮能自動調節溫度，UGG鞋自動調節並優化靴內的穿著環境，無論在寒冷的冬季還是酷熱的夏季，腳部都能一樣保持乾爽與舒適。在零下34攝氏度直至零上27攝氏度的外界溫度範圍內，即使裸腳穿上UGG，也能保證腳在靴子裡的舒適體驗。

最新款的UGG羊皮靴已到埠，據宋老闆介紹，因原廠限量生產，每次初秋新品一到，UGG靴就會很快被搶購一空。到了冬天，尤其是到聖誕節 時，UGG基本已經沒貨，而這時eBay等拍賣網站就開始有人以高價出售，所以要想買到心儀的款式和顏色，一定要趁早選購。Shoe Village名牌鞋城的專櫃匯聚了眾多不同顏色、不同款式的鞋，在紐約以「多且全」而聞名，吸引許多人前來選購，熱門款式通常很快就賣完。

Shoe Village鞋城停車方便，地址：45-22 162 St., Flushing, NY 11358(在45th Ave和46th Ave之間，乘坐Q65、Q26、Q27在162街45大道下車）；電話：718-762-1990；營業時間：週一至週六，10:30am至8pm；網址：www.shoevillage.com。