感恩護理提供各種專業家庭護理服務

感恩護理公司（Xtreme Care LLC）提供各種專業家庭護理服務。

感恩護理公司(Xtreme Care LLC)已有二十多年歷史，是一家持有政府註冊牌照的專業家庭護理機構，為紐約5大區符合資格者提供服務，包括兒童、發育性殘障、成人和長者等。感恩護理同時具有LHCSA(持牌家庭護理計畫)和CDPAP(親情護理計畫)的運營資格，還具有居家安老計畫(NHTD)的經營資格，同時也有短期護理服務(CHHA)，針對剛動過手術、需要短期護理的長者或者病人。

感恩護理公司總裁YONG LEE一直以堅持初心、以人為本、以質取勝的理念經營其公司。家庭護理公司可以幫助長者有自信地、舒適地、開心地在家中頤養天年，同時讓他們的兒女無後顧之憂。感恩護理公司從正規的經營到服務的理念上，為長者和子女考慮得非常周全。護理工作重要的是品質，所以感恩護理公司的管理和護理員質素尤其重要，所有護理員都要經過仔細篩選。感恩護理的每一位護理員除了持有護理證書、達到專業標準外，還必須富有愛心和責任心。

相對於傳統的醫療機構，「家庭護理計畫」更注重的是人性化，以細心周到的服務，讓患者舒適地在家中接受服務。該計畫是由Medicaid （俗稱白卡 ）資助的家庭護理，為日常生活中至少有一項或多項生活有困難的人提供家庭護理服務。家庭護理工作需要兼顧到方方面面，包括個人護理、購物、醫療設備操作等。

「居家安老計畫」是一項為正在或有可能進療養院的人群提供的服務。該計畫是以家庭和社區為基礎，主要幫助紐約符合白卡(Medicaid)條件的老年人和身體殘障人士有能力重返社區生活，回到自己選擇的綜合社區生活環境。該計畫的重點是幫助個人制定以人為本的個人服務計畫，以支援獨立、融入社區、保有健康和福利。

CDPAP是紐約州醫療補助計畫(Medicaid白卡)的消費者自行主導個人的護理計畫。這個計畫是將護理的選擇權和護理計畫交給消費者決定，旨在讓持白卡的民眾能自由選擇看護員，除他們的配偶外，允許朋友、家庭成員或法定監護人提供家庭護理服務。

除此以外，消費者還可以雇用多個個人護理，以支援所需要的護理服務。感恩護理公司是一家消費者主導個人護理計畫的財務仲介公司，其公司為消費者處理其個人護理員的工資，並且管理其福利。

感恩護理公司接受絕大部分保險，精通國語、粵語、臺山話、福州話、溫州話、上海話。感恩護理聯繫方式：家庭護理計畫347-977-1748，居家安老計畫929-418-0169，親情計畫347-977-1748。

感恩護理有5個辦事處：總公司：212-12 Northern Blvd, 3rd Floor, Bayside, NY 11361；法拉盛：36-40 Main Street, #211, Flushing, NY 11354；布碌崙 ：839 58th Street, 4th Floor, Brooklyn, NY 11220；布碌崙BUSHWICK辦公室：1268 Broadway, Brooklyn, NY 11221；布朗士辦公室：575 E Fordham Rd, Bronx, NY 10458。