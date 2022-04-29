幸福時刻Photo MOMentos週日天景購物中心邀您與母親一起拍攝免費復古全家福

來天景購物中心，全家跟媽媽照張像，體現2022年生命的喜悅！

母親節 前夕，天景購物中心邀請社區民眾與母親一起提前慶祝「幸福時刻 Photo MOMentos」。週日（5月1日）下午一至六點，主辦單位將於四樓打造大型的實景攝影 棚，包括70年代的復古的花車與浪漫唯美的拱門花海，伴隨著現場DJ，讓消費者與母親在彷彿室內花園的懷舊氣氛中拍攝難忘的全家福寫真，現場由知名攝影師拍攝並印製完成的照片還將附贈精美相框，讓幸福的瞬間永留存。

ShopCore美東區行銷經理孫偉家表示「今年的母親節，是商場在疫情後第一次的線下母親節活動，希望大家都能邀請母親久違地外出慶祝，並在天景購物中心留下美好的回憶，活動於本週日下午一至六點於四樓FOREVER 21旁廣場舉行，免費參加，當天活動的照片另將於母親節當天在商場大型LED屏幕上播放，成為給媽媽最特別的母親節禮物！」

The Shops at Skyview 天景購物中心是位於紐約皇后區法拉盛的大型購物商場，匯集Nike、Adidas、Converse、優衣庫等知名服飾品牌，Burlington、Marshalls名品折扣商店， 連鎖超市Target、SkyFoods以及貢茶、都可茶飲、飛達餅屋與外婆家等美食餐廳，以豐富的選擇與家庭導向為特色。女裝男裝、兒童服飾、鞋類配件、電子產品、美妝保養、家飾用品與娛樂設施等一應俱全。有關天景購物中心的更多信息，敬請訪問官方網站theshopsatskyview.com 或關注官方Instagram @theshopsatskyviewny與小紅書@skyview。