我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

幸福時刻Photo MOMentos週日天景購物中心邀您與母親一起拍攝免費復古全家福

工商記者廖學錕／紐約訊
來天景購物中心，全家跟媽媽照張像，體現2022年生命的喜悅！
來天景購物中心，全家跟媽媽照張像，體現2022年生命的喜悅！

母親節前夕，天景購物中心邀請社區民眾與母親一起提前慶祝「幸福時刻 Photo MOMentos」。週日（5月1日）下午一至六點，主辦單位將於四樓打造大型的實景攝影棚，包括70年代的復古的花車與浪漫唯美的拱門花海，伴隨著現場DJ，讓消費者與母親在彷彿室內花園的懷舊氣氛中拍攝難忘的全家福寫真，現場由知名攝影師拍攝並印製完成的照片還將附贈精美相框，讓幸福的瞬間永留存。

ShopCore美東區行銷經理孫偉家表示「今年的母親節，是商場在疫情後第一次的線下母親節活動，希望大家都能邀請母親久違地外出慶祝，並在天景購物中心留下美好的回憶，活動於本週日下午一至六點於四樓FOREVER 21旁廣場舉行，免費參加，當天活動的照片另將於母親節當天在商場大型LED屏幕上播放，成為給媽媽最特別的母親節禮物！」

The Shops at Skyview 天景購物中心是位於紐約皇后區法拉盛的大型購物商場，匯集Nike、Adidas、Converse、優衣庫等知名服飾品牌，Burlington、Marshalls名品折扣商店， 連鎖超市Target、SkyFoods以及貢茶、都可茶飲、飛達餅屋與外婆家等美食餐廳，以豐富的選擇與家庭導向為特色。女裝男裝、兒童服飾、鞋類配件、電子產品、美妝保養、家飾用品與娛樂設施等一應俱全。有關天景購物中心的更多信息，敬請訪問官方網站theshopsatskyview.com 或關注官方Instagram @theshopsatskyviewny與小紅書@skyview。

母親節 攝影

上一則

疑深受精神困擾 布魯克林母親將嬰兒拋丟下樓

下一則

消防員克萊因殉職 亞當斯與數百人追思

延伸閱讀

世報五月母親節周末登場 閤家赴會歡樂爆棚

世報五月母親節周末登場 閤家赴會歡樂爆棚
媽媽咪呀嘉年華 唯爾杰夫獻樂舞

媽媽咪呀嘉年華 唯爾杰夫獻樂舞
世報母親節園遊會 攤位介紹 歡迎參觀洽詢

世報母親節園遊會 攤位介紹 歡迎參觀洽詢
第九代安博電視盒 母親節優惠活動

第九代安博電視盒 母親節優惠活動
母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣

母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶