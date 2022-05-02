「古早味素食店」喬遷大學點

大學點「古早味素食店」的新門面。

紐約法拉盛 「古早味素食店」，專營臺灣古早味素食產品，最近喬遷至大學點 擴大營業，歡迎舊雨新知光臨。

負責人THOMAS表示，濃厚的古早味道是臺灣美食 最大的特點。「古早味」指的是古味，源自於歷史的製作方法和味道。早期戰爭及戰後時期，臺灣人生活窮困、飲食簡單，食物以醃漬的手法居多，菜脯、竹筍乾、鹹菜、豬油拌飯等都能隨手變為美味。這種簡單的料理做法影響到現在的臺灣美食，在代代傳承的祖傳秘方中，增加了近乎苛刻的精選食材、精雕細琢的手工製作，讓流傳至今的味道變得更加精緻誘人。從另一個角度來看，「古早味」是從大地取得食材後，經自然晾曬、木材烘烤烹煮，再手製成可食用的食物，食物也愈顯自然美味；這是一種文化的傳承，蘊藏情感、生活、歷史、往事等多重元素。

隨著現代人養生意識的不斷提高，越來越多人開始意識到經常吃大魚大肉給身體健康帶來的弊端和隱患，而吃素食能給人體健康帶來許多益處。現在臺灣素食產品打出一片天，足跡行遍世界，聞名遐邇。

「古早味素食店」開業超過十年，原址是法拉盛Maple Ave，經營各種素食產品，其中各種素海鮮、素火鍋料、素雞肉、素丸子、素東坡丁、牛蒡餅、沙魚堙、香椿油雞等是主推素食。該店產品全部是臺灣進口，由知名廠家生產，古早味素食店的素丸子品牌在紐約是獨家出售。最近店裡開始出售一些有機零食，如純釀有機黑豆油露、原釀醋等，這些食品都可以做到減碳、減鹽、環保等功效。

位於大學點的新地址環境寬敞、空間明亮，備有6台冰櫃，可以提供顧客選購多種不一樣的素食產品。古早味素食繼續從台灣引進各種不同的優良素食產品，讓顧客有多種選擇而不局限於一成不變。

古早味素食店新址位於College Point Blvd，交通方便，門口就有巴士站，七天營業，所有素食品批發零售皆可，歡迎佛堂、公司行號團體及個人訂購。該店也提供送貨服務，接受信用卡及EBT糧食券，電話：718-888-1156，地址：20-20 College Point Blvd., Flushing, NY 11356。