北方食品向北美推薦腐乳之王 -- 王致和

正牌的王致和腐乳產品。

被譽為「腐乳之王」的「中華老號」王致和腐乳，由北方食品公司任美東總經銷。多年來北方食品公司一直致力於把這一傳統美食介紹給美東地區的廣大消費者，使大家能享用正貨產品。

科學研究證明，腐乳能開胃消食，有助於降低膽固醇、控制血壓，還能幫助預防和抑制癌細胞 ；腐乳中還富含B族維生素、煙酸等人體必備的微量元素，這令豆腐乳成了許多人每餐必備的開胃菜，而作為腐乳之王的王致和腐乳更是受到消費者的大力追捧。

「王致和」與「同仁堂」同齡，始創於清康熙八年（西元1669年），以細、膩、松、軟、香五大特點倍受廣大華人消費者的鍾愛。王致和為清代安徽省舉人，相傳康熙8年（西元1669年）進京會試落第後，為謀生計，在京城經營豆腐鋪。一次，王致和將賣剩的豆腐加鹽醃製，結果發霉奇臭無比，但他覺得丟棄太可惜，一試之下方發現此乃「極品」，亦即是今天所謂的「腐乳」。後傳入宮中，此物倍受慈禧太后讚賞，賜名「青方腐乳」並成為御膳。

除了王致和臭豆腐乳名揚天下之外，王致和的其它產品，包括大塊腐乳、香辣腐乳、玫瑰腐乳、白腐乳等，也都非常出色。經檢測 ，100克王致和腐乳中的氨基酸含量，可滿足成年人一天的需要量，其鈣、鐵、鋅含量高於一般食品，還含有維生素B1、B2，具有很高的營養價值。歐美國家的營養學家在研究完王致和腐乳後，驚歎王致和腐乳簡直是東方人的乳酪。

王致和的成功源於有一手「絕活」，這「絕活」一是祖傳的秘方，二是精湛的技藝，三是嚴格的管理，四是上百年的製作經驗，五是深厚的文化底蘊和沉澱。

王致和腐乳選料精良，選用上等有機大豆和別緻的輔料，經過磨製、接菌、前期發酵、醃製、配湯、後期發酵等20多道工序方能完成。其生產週期長、工序複雜，因此王致和腐乳需要精工細做，世代保持科學嚴謹的工作作風，反對偷工減料、粗製濫造，一代一代傳承至今。王致和腐乳的生產工藝是受國家嚴格保護的智慧財產權，一般的腐乳加工廠無法獲得其奧秘，一些生產仿冒腐乳的工廠最後都以失敗而告終。

北方食品公司歡迎各大華人超市 和北方食品公司聯繫訂貨事宜，也接受消費者對王致和水貨的電話投訴。美東總經銷——北方食品公司，訂貨電話：1-888-496-6888。