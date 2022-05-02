乒壇宿將高彥軍教練名師出高徒率紐約大學球隊勇奪NCTTA團體總冠軍

高彥軍教練帶領紐約大學NYC University乒乓球隊，勇奪2022年全美大學乒乓球聯賽團體總冠軍。

恭賀高彥軍教練帶領紐約大學 NYC University乒乓球隊，勇奪2022年全美大學乒乓球聯賽團體總冠軍，再次登上了全美大學聯賽冠軍獎台！高彥軍教練於1987至1998年加入江蘇省，成為乒乓球專業隊員後又選入國家少年集訓隊，多年下來戰績顯赫。1998至2007年，他參加德國乒乓球職業聯賽，並在2007至2016年出任紐約市乒乓球俱樂部教練，2016年至今一直擔任紐約大學乒乓球隊總教練。在2018及2022年，他帶領紐約大學隊兩次取得全美大學聯盟乒乓球總決賽團體冠軍。

全國大學乒乓球聯賽是一項全國性的大型乒乓球賽事，每年都有將近155所大學院校，在美國、加拿大分6大區和28小區進行比賽，各大區的優勝者將於4月參加總決賽。由於疫情 的影響，賽事在2020年和2021年暫停，於2022年重啟。此次總決賽有270多位來自50多個不同大專院校的優秀選手參加，比賽一如既往的激烈，期間更是繽彩紛呈，讓觀眾和選手們大飽眼福，享受了一場場乒壇盛宴。值得一提的是，此次紐約大學在4月4日至9日的全美大學乒乓球聯賽團體賽上，以3：1力壓勁敵擊敗印第安那大學，繼2018年後又一次勇奪第二個男女同校全國冠軍，站上了最高的領獎台。在球隊取得了這來之不易的好成績後，主教練高彥軍高興地表示：「再次奪得全國冠軍，我感到非常激動。2022年NCTTA總決賽全隊隊員都取得了很好的成績，感謝NYU 對我們的支持，這些優異的成績都是隊員們用辛苦和汗水換來的。」

能率領球隊為NYU奪得第二個NCTTA全美冠軍，作為主教練的高彥軍教練也是居功至偉。在美十幾年的乒乓球執教生涯中，高彥軍教練培養出無數優秀的高水準乒乓球青少年，幫助他們通過特殊體育技能申請到各大名校，其中也有一些隊員進入美國青少年隊。高彥軍教練在NYU隊執教的同時，也在其他俱樂部培訓一些高水準的乒乓球青少年，為NYU隊增添新的戰力。他殷切期望有更多的高水準乒乓球青少年加入NYU球隊，如果需要專業的乒乓球培訓或有興趣以「特殊體育技能」申請各大名校，請聯繫高彥軍教練；電話：646-894-7743，電郵：[email protected]。