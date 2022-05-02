馬光祁醫生新一代的心臟專科醫生

馬光祁醫生與父親馬宏的父子檔心臟專科診所。

新一代心臟科馬光祁醫生去年加入了父親馬宏醫生的心臟專科診所，帶來了最新的醫學 知識，結合其父親20多年的經驗，希望能更好地服務大眾。

美國長大、能說流利國語的馬光祁醫生相當優秀。他於2007年考入約翰霍普金斯大學，主修公共健康；2011年進入父親的母校愛因斯坦醫學院讀醫，畢業後在曼哈頓西奈山以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)擔任了三年住院醫師；2018年他進入紐約長老會皇后醫院(NYPQ)，完成了三年心臟科的專業訓練，正式成為心臟科醫生；他同時擁有美國內科和心臟專科的特考文憑。

擔任住院醫生時，他服務過很多華裔病人，因為能說中文，所以對溝通幫助很大。他說：「心臟科醫生的責任很大，要上很多連續24小時的班，回家睡個覺就又要去醫院，所以你一定要很喜歡這個工作才能堅持下去。心臟病 入院一般都已經很嚴重，是人生最痛苦的時候，這時如能幫助病人渡過難關，你會感覺到自己的辛苦有了回報、自己的工作是很有意義的，這樣就能一直讓自己繼續往前。」

對於兒子加入自己20多年前在法拉盛創辦的診所與自己並肩看診，馬宏醫生感覺相當興奮。他覺得兒子帶來了醫界最新的知識，在技術經驗上大家可以相互切磋、相互交流，對服務病患上很有好處。馬光祁醫生一生都在為這個目標努力，現在終於達成了，能與父親用醫學語言交流；雖然他的角色有提昇，但大家都自然接受，這種感覺太好了。馬光祁醫生很倚重父親20多年的經驗，他覺得這些年來父親很少休假，都在忙診所，現在他可以幫忙照顧病人，父親有時就可以放心去休假了。

除了心臟專科，馬光祁醫生同時擁有內科的特考文憑。他說：「大家與醫生談話15分鐘會得益不少，而養成良好的生活習慣、改變生活方式、減低病發風險，這些比藥物控制更為重要。對心臟科而言，高血壓 、膽固醇高、糖尿病、抽煙等，都是危險因子。家族病史也是一個大的危險因子，要提早預防，如：改善飲食、經常運動等。很多風險因素是可以改善的，如果還不能控制，可通過藥物將心臟病和中風的風險降低，現在的藥都相當有效。」

隨著年齡的增長，一般人都會有心臟方面的問題，年紀愈大，機會就愈大；男性的風險會高些，提早控制是關鍵。很多人不知道，糖尿病會影響整個身體，使血管變硬，而這會對身體造成很大的傷害。

很多心臟科檢查都可以在該診所做，如微量核子心臟血管影像掃描檢驗、彩色心臟超音波掃描、運動測心器、心電圖檢查、運動超音波掃描、24小時心電圖、核子心血管顯像儀等。該診所與心臟外科醫生都有很好的關係，可隨時轉介去醫院進行手術，包括長老會醫院、北岸、康乃爾醫院等；及時搶救對心臟病來說非常重要。

診所主治：高血壓、高膽固醇、心律不整、心悸、心絞痛、氣喘、頭暈、昏倒、胸悶、心臟血管堵塞、心臟瓣膜疾病、呼吸困難、心臟功能衰退以及一般內科等疾病。地址：法拉盛42-31 Colden St., Suite 201, Flushing, NY 11355；預約電話：718-762-8615；應診時間：星期一、二、四、五、六，上午10時至下午6時。