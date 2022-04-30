我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

威州新鮮花旗春參上巿 順安堂回饋新老客戶 半磅僅$25

工商記者鍾淑美／紐約訊
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。

80年老字號的法拉盛順安堂回饋新老客戶：現採新鮮花旗參，特價半磅$25。美國威斯康辛州每年4月底收成新鮮花旗參，數量有限、先到先得。

順安堂中藥號表示，春秋兩季是温補身體的大好食機，威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底春參以及9月底秋參。夏季易上火嗜睡、口乾舌燥、食慾差，剛好吃點新鮮春參「防火」，可以瀉火除煩、養胃生津；秋參則為冬日的養身進補提供了良好的供給。

新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環、增加食慾的作用，是滋補氣血的藥膳佳餚補品。用新鮮參燉雞湯、魚湯，既溫暖又健康，還可將新鮮參與米飯、粥等同煮，讓參的香氣與甘甜融入飯香中，食用起來口感更佳。新鮮花旗參的營養成分，比一般市面的乾參多出14%，尤其花旗參的人參皂苷則是Rb1較高，食用後可以讓人鎮靜，對於壓力大的現代人有安定效果，能夠幫助穩定中樞神經、保持好精神；簡單地說，就是「進補、去火、不燥熱」。

本身為中醫師的林老闆特別推崇食補，他介紹僑胞幾種養生的新鮮花旗參食法：

1. 新鮮參切片沖茶，可清熱解渴、提神醒腦；

2. 用慢鍋將新鮮參煮成大鍋湯，靜置放涼後存放冰箱內，一日飲用1至2杯，簡單方便；

3. 煮魚湯、大骨或雞湯時，可加入新鮮參熬製湯底；

4. 燉湯或熬粥，都可加入新鮮參與其他中藥材，如枸杞、紅棗、黃耆等；

5. 將新鮮參泡酒，如高粱酒、白蘭地、XO等，早晚飲用一小杯，可強壯身體。

順安堂由林老闆夫婦親自主理。中醫師出身的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，得到僑胞的信賴，所有花旗參皆出自其自營的威斯康辛州花旗參農場。林老闆以最佳品質、優惠價錢供應花旗參給顧客，此外還專門經營其他各地健康食品、中西藥材以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

威斯康辛州 法拉盛

上一則

法拉盛血管中心權威綜合診斷機構 檢測治療靜脈曲張 效果極佳

下一則

The Beacon at Garvies Point城市與海岸生活的結合

延伸閱讀

台灣防疫3+4 灣區僑胞盼鬆綁10+7 早日解禁與國際接軌

台灣防疫3+4 灣區僑胞盼鬆綁10+7 早日解禁與國際接軌
賴銘琪任內首訪內華達州 接受州議會頒發友台立法決議

賴銘琪任內首訪內華達州 接受州議會頒發友台立法決議
台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見
染疫激增3倍 威州學區恢復口罩令

染疫激增3倍 威州學區恢復口罩令
紐約天仁茗茶喬遷新址「一站式」全新體驗

紐約天仁茗茶喬遷新址「一站式」全新體驗

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員