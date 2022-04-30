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法拉盛血管中心權威綜合診斷機構 檢測治療靜脈曲張 效果極佳

工商記者任一峰／紐約訊
法拉盛血管中心專精靜脈曲張等疑難雜症。
法拉盛血管中心專精靜脈曲張等疑難雜症。

靜脈曲張是因為瓣膜功能減弱，導致從腳步流向心臟的血液不正常，血液淤存腿部，進而使得靜脈產生扭曲和腫脹。如果您有靜脈曲張這方面的困惱，請諮詢法拉盛血管中心。該中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測和血管疾病診斷、鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。該中心醫師陣容強大，專業醫師和外科手術醫師有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面都有獨到的見解和手法，可讓患者在極短的時間就解除痛苦和困擾，恢復到正常生活。

據法拉盛血管中心負責人Emma介紹，靜脈曲張通常是家族遺傳，年齡增長也會相對增加風險，而長時間站立也會增加腿部靜脈壓力。許多民眾認為靜脈曲張和蜘蛛靜脈只是外觀問題，而忽略了它的嚴重性，從而導致以下症狀：冰冷的手臂/手/腿或腳、非特異性腿部或手臂疼痛、腿抽筋或糖尿病潰瘍、有腫脹/疼痛或堅硬的靜脈、腫脹/疼痛和溫暖的手臂或腿及靜脈曲張。Emma表示，中心有著多達十多名的專業醫療團隊，包括：Ilkhani醫生，在Long Island Surgery專門從事血管和靜脈手術，擁有超過35年外科手術經驗，是美國外科醫師學會、Denton A. Cooley心血管外科學會、國際血管內外科學會、布魯克林外科學會、國際血管外科學會和血管技術學會的成員；Nirav Patel醫生，2002年畢業於紐約骨科醫學院，專長硬化療法、靜脈曲張、動脈瘤、血管畸形、頸動脈疾病(CAD)、糖尿病併發症、血管造影、頸動脈內膜切除術和深靜脈血栓治療；Serebnitsky醫生，專門從事痛症和麻醉學，畢業於紐約州立大學唐斯泰特醫學院，獲得了醫學博士學位；Daniel Shifteh醫生，是有20多年經驗的委員會認證放射科醫生，被多家醫院任命為首席參謀放射科醫師，專長CT、MRI、PET和超聲；Zunzhen Chen，是有10年以上臨床經驗的超聲技師，掌握先進的醫學知識，專長腹部、骨盆、血管和心臟的檢查；Yumei Xian，是ARDMS認證的腹部超聲技師，具有多年常規超聲檢查的經驗。

法拉盛血管中心整潔、明亮、寬敞，擁有最新的診斷儀器，能以最快和精確的診斷結果匯總給醫生，並為每位患者提供個性化的治療方案。法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心專業醫生和外科醫生會通過先進的微創手術，診斷和治療這些疾病，而且簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後立即看到效果。中心接受醫療保險；營業時間：週一至週六，8:00am-6:00pm；電話：718-799-0767；法拉盛血管中心地址：132-49 41st Rd, Ste 1B, Flushing, NY 11355。

手術 法拉盛 醫學

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