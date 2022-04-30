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日本富士醫療按摩椅母親節送大禮重磅出擊震撼價 折扣高達60%

工商記者黃元苓／紐約訊
專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8300與FJ-8000三種型號按摩椅，重磅出擊，折扣高達60%。
專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8300與FJ-8000三種型號按摩椅，重磅出擊，折扣高達60%。

病毒無情人有情，富士按摩椅(FUJI CHAIR)獻真情，舉辦母親節大優惠活動，重磅出擊，折扣高達60%。代理富士按摩椅的北美富士醫療器集團負責人沈經理說：「大量實例證明，富士醫療按摩椅抗病毒、增強免疫力有顯著療效，敬請僑胞千萬不要錯過此次母親節大優惠，買椅送自己送家人，防病抗疫兩相宜！」

日本富士醫療按摩椅向來有「按摩椅中的勞斯萊斯」之美名，今年母親節主打產品有世界頂級4D按摩椅的FJ-8500型號：自動測試、S/L雙軌道、雙套控制系統、超大LED屏幕、中英文顯示，該按摩椅有瑜伽拉筋，等同催眠大師的作用，其深層日本指壓，專治頸椎與腰椎頑疾，還配有高檔藍牙音響系統；原價：$19,999，60% Off：$7,999。同時推廣的FJ-8300型號，有「神仙之手」的封號，新創手部滾輪按摩、加長S/L雙軌道、快速起降、藍牙音樂、全身加熱，原價：$13,200，60% Off：$4,620。另有「天下第一椅」美譽的FJ-8000型號，擁有AI人工智能，酷炫時尚，特長S/L雙軌道、多種文字選擇、瑜伽拉筋、頭部按摩，原價：$15,600，60% Off：$5,800。各項產品均有十年維修、三年免費，保您後顧無憂。

1954年在日本創業的「富士醫療器」公司，獻給世人第一台按摩椅，首創四球式按摩儀器，開創氣壓按摩先鋒。一直以來，該公司研發兼具人性化的科技尖端產品，得到美國FDA確認為唯一的醫療型按摩椅，這是按摩椅類商品首次獲此殊榮；2003年，該公司按摩椅曾獲國家權威的「優秀設計大獎」。富士醫療器生產的寶塔尖產品，分「健康器械」、「健康治療器械」、「生活環境器械」及「美容儀器」四大領域，不僅在日本，更在亞歐美三洲廣設數百家分公司及營業點，深入人心，從「第一」做到「唯一」。

問市超過半世紀的富士按摩椅王獲獎無數，包括美國最佳產品獎、日本最佳醫療設備金獎NO.03A01044，並榮得美國FDA證書#8031516(ISO134-85 CERTIFICATE)以及日本醫學設備證書NO.27BZ0878、10BZ6001。

北美富士醫療器集團(FUJIIRYOKI ACIGI RELAXATION)法拉盛地址：新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；布碌崙地址：7109 18th Ave., Brooklyn, NY 11204（豐源家居），電話：917-299-4035；全美免費電話：888-343-3168，網址：www.cyberrelaxchair.com、www.fujichair.com。

專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8...
專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8300與FJ-8000三種型號按摩椅，重磅出擊，折扣高達60%。
專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8...
專門代理按摩椅的先驅──北美富士醫療器集團，於母親節主打FJ-8500、FJ-8300與FJ-8000三種型號按摩椅，重磅出擊，折扣高達60%。

日本 母親節 FDA

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