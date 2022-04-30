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The Beacon at Garvies Point城市與海岸生活的結合

工商記者高傑文／紐約訊
The Beacon at Garvies Point提供現代的海濱生活。
The Beacon at Garvies Point提供現代的海濱生活。

Garvies Point是長島北岸的一個全新海濱社區，造價10億美元。The Beacon是其中得到LEED認證的全新公寓大樓，是長島相當受歡迎的新建案，提供居民海濱度假式生活。The Beacon自建成以來銷售活絡，目前尚有少量單位出售，有二居室和三居室，帶私人戶外空間，售價從$923,000起。

The Beacon公寓大樓有167個單位，戶型分為一居室、二居室和三居室，面積從900到2,850平方英尺不等。大廈設有多種戶外空間，頂層公寓有屋頂露臺，幾乎每個公寓都有陽台等戶外設施。其它設施包括健身中心和瑜伽室、俱樂部休息室、庭院露臺、遊戲室、宴會廳、電影院和室外游泳池。

Garvies Point新社區位於Glen Cove，將海邊的56英畝原工業土地經過嚴格的去汙處理後，改造成28英畝如公園般的公共開放空間和1,110個LEED認證的住宅單位，其中：Condo-569套/租賃541套。共75,000平方英尺的商業/零售空間，有2,381個車位，其中450多個為公用，社區有3個遊艇碼頭，120個泊位。

全新的Garvies Point社區提供1.1英里的海濱步道，連接Garvies Point Preserve和Pratt公園的5.4公里步道和小徑，以及自行車道、植物公園、兒童遊樂場、自然生態碼頭、露天劇場、公共廁所、遊艇區、皮划艇平臺、海灘黃金日落景觀、休閒公園和大的草坪空間、海濱可移動和固定座椅、有戶外座位的餐廳和咖啡廳等，將有一個往返紐約曼哈頓的渡輪碼頭，靠泊34街和華爾街，居民進城可以搭乘長島火車、自行駕車或搭渡輪，均是約一個小時的通勤時間。

Garvies Point是一個全新的智慧混合型社區，海濱生活結合現代公寓的設施和便利，提供了人們想要的房源，兼有公寓方便簡單、郊區生活等優點，吸引了各個年齡層。

Garvies Point的The Beacon銷售由地產公司Douglas Elliman負責，預約看樓電話：516-399-2301，展示間地址：100 Garvies Point Road, Glen Cove, NY 11542，網址：TheBeaconGP.com。

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