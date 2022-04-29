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「紐約亞裔律師協會」律師轉介服務助您尋找具資格的律師

工商記者高傑文／紐約訊

紐約亞裔律師協會(AABANY)的律師轉介及資訊服務，設立包括國語和粵語的電話服務熱線，幫大家推薦具資格的律師；自去年年底推出該服務以來，日益得到大家的關注。

很多亞裔同胞由於語言的隔閡，在尋求各種專業服務，特別是法律服務時，多有不便，而且快速成長中的亞裔社區對專業服務有極大的需求。紐約亞裔律師協會提供律師轉介服務，希望能幫大家解決這一問題，幫大家找到有質量的法律服務。

通過致電紐約亞裔律師協會的熱線電話，接待人員將會作基本的問詢，以便幫助轉介。當確定合適的律師後，該專員將會將律師轉介到求助人，與該轉介及資訊服務的律師作初步諮詢的費用僅為$35元。如在日常上班時間以外，致電者可以留下口訊或到律師轉介及資訊服務的網址：lrs.aabany.org，填上聯絡資料及相關法律問題的基本細節。

律師轉介及資訊服務的律師都會受紐約亞裔律師協會的嚴格審核，以確保他們符合各種法律範疇的要求條件。這些條件包括年份資歷、案件類型、律師專業保險是否充足等。紐約亞裔律師協會一直在招募更多的律師加入律師轉介及資訊服務名單中，確保他們能滿足紐約亞裔社群的需要。律師在申請加入律師轉介及資訊服務時，都會被問及他們的語言能力，包括亞洲語言，如中文、韓語及日語。

紐約亞裔律師協會的行政總監陳家揚律師說：「紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務項目，從2019年底已開始籌備。我很自信該項目將可以幫助亞裔社群尋求有經驗的律師去解決他們的法律問題，而不再受限於語言障礙。」

紐約亞裔律師協會的主席Sapna Palla律師說：「我們很高興推出律師轉介及資訊服務，也很感謝律師轉介及資訊服務委員會幫助籌備該項目。律師轉介及資訊服務將會為紐約亞裔群眾帶來重要價值，並幫助有需要的人尋找符合資格的律師及提供合適的法律資源及資訊。」

紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務將幫助亞裔美國人打破語言及文化障礙，為其尋找符合資格的律師，並為大紐約都會區裡的亞裔帶來更方便的法律轉介服務。

需要律師轉介的人士可以致電英語、普通話、廣東話、韓語或日語熱線。在日常上班時間，會有專員負責以其語言或英語接聽電話。英文熱線：516-788-8820、國語熱線：516-788-8821；粵語熱線：516-788-8822；韓語熱線：516-788-8825。

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