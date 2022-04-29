華美銀行2022第一季度財報成績亮眼執行長吳建民有信心公司持續蓬勃發展

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」）於4月21日公佈2022年第一季度盈利報告，淨利達2.377億美元，每股獲利1.66美元，較2021年第四季度增加37%，較去年同期增加16%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「2022年華美銀行強勢開局，貸款 和收入強勁增長，淨利差達2.87%，成長0.14%。調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）為3.203億美元，增長28%。同時，我們的資產報酬率（ROA）提高了0.17%，達1.56%；股東權益報酬率（ROE）成長1.57%，達16.5%。」

吳建民指出，截至2022年3月31日，總貸款創新高達435億美元；若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，總貸款較2021年第四季度增加20億美元或20%，主要得益於商業貸款的成長。總存款亦創新紀錄，達549億美元，較2021年第四季度增加16億美元或12%，主要得益於無息存款的強勁增長。截至2022年3月31日，無息存款佔總存款的45%，去年同期為38%。

吳建民說道：「華美銀行堅實有效的商業模式和卓越的執行能力，促使我們在不斷變化的宏觀經濟環境和市場中，一如既往地取得亮眼成績。憑藉多元的貸款組合、積極的業務發展預期、持續穩健的資產品質以及強勁的財務表現，我們有信心在利率 上升的環境中繼續蓬勃發展，與股東和客戶一同邁向成功。」。欲瞭解更多關於華美銀行的資訊，請參：www.eastwestbank.com。