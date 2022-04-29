「701跌打鎮痛膏」活血止痛、袪風去濕

「701跌打鎮痛膏」由美國蘇氏藥業任美加總代理；新劑型、新配方的701跌打鎮痛膏為外用止痛膏貼，全美各大華人超市 、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。

「701跌打鎮痛膏」的主要效果有活血止痛、袪風去濕、散瘀消腫等，可用於急/慢性扭挫傷、慢性腰腿痛及風濕關節 痛。內含樟腦、薄荷、白芷、二丁基羥基甲苯、肉桂油、乾薑、羊毛脂、輕質液狀石蠟、水楊酸甲酯、天然橡膠、荊芥、丁香羅勒油、黃凡士林、聚異丁烯、虎杖、大黃、松香、紅花、防風、黃芩、兩面針及氧化鋅配搭而成，有效改善局部循環、活躍機體。

701跌打鎮痛膏有40片盒裝(每貼10x7cm)及鐵罐特長一卷裝(10x400cm)供選擇，為確保有足夠藥效，建議於洗澡後更換新的跌打膏貼。701跌打鎮痛膏設計方便，使用者可按需要剪下膏貼面積，衛生又好用。

美國蘇氏藥業公司是向美國提供最優質中藥和中草藥的行業領導者，擁有市場上最大的產品庫存。無論是中國止痛藥、美容產品、急救產品還是維生素，美國蘇氏藥業公司都擁有受信賴的品牌。 美國蘇氏藥業公司的所有中草藥都符合FDA 和GMP規定，其創新的業務實踐，有助於保持全球最可靠、最成功的中草藥補充劑分銷商的地位。從品牌、包裝、廣告和發行，美國蘇氏藥業公司使公眾對傳統有了新的認識。

任何查詢，歡迎致電美國總代理、成立於1979年的美國蘇氏藥業，免費專線：888-221-3496，或上網：www.solsticemed.com。