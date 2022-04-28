華人城市設計師戴潔綠化專案成功獲批 創新設計融匯中西元素 作品屢獲佳評

戴潔設計師從多元文化視角，打造創新、親民的生態景觀。

位於芝加哥 355號州際公路(I-355)的I-55到奧格登大道（Ogden Avenue）路段的綠化專案，於4月25日正式開始施工（notice to proceed）。該專案的綠化設計部分由2IM集團有限責任公司(2im Group, LLC)負責，知名華人 設計師戴潔(Jie Dai)任專案首席設計師擔綱完成，該專案設計方案於今年2月24日成功獲批。

戴潔是一位旅居美國的傑出景觀設計師、城市規劃師、室內設計師和手繪藝術家。憑藉國際經驗和成熟的技能，她近年來完成了一系列值得稱讚的專案，包括收費公路綠化設計以及商業/機構/混合用途、小型和大型住宅的景觀、建築及室內設計。作為資深景觀設計師，戴潔也參與伊利諾州 交通部的圖紙評審工作，負責高速公路和地方道路專案的景觀圖紙審閱並提供建議。在過往多年的職業生涯中，她充分地融合諸多中西合璧的設計理念，使她的設計獨樹一幟，作品屢屢脫穎而出。

據該項專案首席華人設計師戴潔介紹：「這次355號州際公路項目是我們的最新優秀項目之一，綠化是高速公路建設的重要組成部分。為滿足當代社會人們對高速公路安全、舒適、美觀、暢潔、生態的需求，我們在設計中以充分發揮綠色植物的功能為目標，兼顧芝加哥城市的氣候條件需要，對綠色植物進行了精心排布，旨在建設、保護和美化高速公路的空間生態環境並提高道路安全性，全方位多角度地打造立體生態的新型高速公路。」

多年來，戴潔設計師致力於使自己成為一名綜合性全能型設計師。她認為從多文化視角、多維度要素構成理念出發，更有利於疊加創作出高品質的優秀作品。談到美國景觀設計未來的發展，戴潔設計師認為今後應宣導使用環保材料、創新工藝、就地取材、因地制宜，打造多層次實用親民的生態景觀，而她也將為城市和高速公路綠化工程貢獻更多的優秀設計作品。欲瞭解更多關於戴潔設計的作品，請諮詢：[email protected]。