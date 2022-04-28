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象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯

工商記者高傑文／紐約訊
象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯。
象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯。

象印Zojirushi最近推出了兩款風格和顏色新穎的不銹鋼廣口杯（SX-JA30/40和SX-KA30/40）。新產品的設計以使用方便為出發點，其中一款帶有手柄，攜帶起來更加舒適；另一款則為翻蓋設計，方便在旅途中啜飲解渴。它們與所有象印產品一樣耐用又耐看，採用高等級18/8不銹鋼製成。象印先進的真空絕緣保溫技術，使冷熱飲料能夠長時間保溫，同時又使杯身不會燙手。

●不銹鋼可攜帶式帶手柄廣口杯(SX-JA30/40)

這些廣口杯的新式旋蓋帶有手柄，非常易於攜帶，只要按照說明書正確使用，防漏效果令人放心。無墊圈的一體式杯蓋易於清潔，SlickSteel拋光處理的不銹鋼內膽，大大減少異味或汙漬的出現。備有水波綠、古薔薇、迷霧藍和森林灰四種顏色供選，容量有11和14盎司，建議零售價分別為,$48.50和$49.50。可訪問：https://bit.ly/3L140eR，查看有關產品的更多消息。

●不銹鋼可攜帶式翻蓋廣口杯(SX-KA30/40)

這幾款廣口杯的翻蓋具有安心鎖設計，可防止杯蓋意外打開。無墊圈的一體式杯蓋易於清潔，更有防止水珠凝結的特別設計。SlickSteel拋光處理的不銹鋼內膽，大大減少異味或汙漬的出現。備有古薔薇、肉桂米和森林灰三種顏色供選，容量有11和14盎司，建議零售價分別為$55.00和$56.00。請訪問：https://bit.ly/3L6eIB4，查看有關產品的更多消息。

觀看不銹鋼可攜帶式廣口杯(SX-JA30/40和SX-KA30/40)的產品視頻：https://youtu.be/l20MztS3C5E。所有象印公司的真空保溫飲具，都有五年的保溫保證期，由不含雙酚A的塑膠(所有與食物或飲品接觸的表面)及18/8不銹鋼製成。

象印為高級真空保溫飲具製造商，在2018年迎來了100周年的誕辰。過去一個世紀以來，象印設計出多款產品以求提高顧客的生活品質，為世界各地的顧客帶來舒適、便利以及豐富多彩的生活體驗。成立於1918年的象印，原為一家手工吹制真空瓶的製造商，自此一直處於保溫產品世界的領先地位。象印不斷拓展其產品線，如今有不同種類的各式產品，包括不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot飲料機、電熱水瓶、專業炊具、小型電器、廚房設備等眾多產品。剛迎來首個百年大慶的象印公司，將堅守其初創理念，悉心維護高品質和耐用性的商譽並展望未來，不斷推出富有靈感和創意的設計。

有關象印品牌和產品的更多資訊，請致電：800-733-6270，或訪問：www.zojirushi.com。

象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯。
象印推出二款全新不銹鋼真空保溫廣口杯。

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