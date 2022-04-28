紐約人壽與您同在與社區共榮

2021年反仇恨亞裔活動期間，錄製短片聲援全美華裔社區。

有著177年悠久歷史、全美最大互惠保險公司的紐約人壽保險公司，陪伴美國民眾歷經內戰、經濟大衰退、兩次世界大戰、二十世紀末及二十一世紀初的金融危機、一世紀以來的各種大小瘟疫，到最近的新冠肺炎，紐約人壽陪伴著你我，一路走過。

在經過長達兩年的疫情 肆虐後，全美最大互惠人壽保險公司紐約人壽保險公司，全美各分行辦公室已於3月初全面對外開放，恢復正常業務運作，其中包括華裔 社區內的各分行，也恢復全規模、全方位的業務服務項目。

在華裔社區各分行恢復正常業務運作之際，新張於法拉盛 市中心「飛越皇后大樓」(Queens Crossing)12樓的「大法拉盛分行」(Greater Flushing Sales Office)，是這次各分行重新全面對外開放當中的最大亮點。辦公室早於1年多前即已落成使用，卻因疫情而遲遲未對外全面開放的大法拉盛分行，占地2萬多呎，內有可為客戶解說產品的數位影音會議室及供業務代表在線學習及接受培訓的影音教室。這座嶄新辦公室是紐約人壽以月租金10多萬元租下，連同緬街分行辦公室，供華裔團隊在法拉盛黃金地段提供華裔社區壽險及金融規劃服務。大法拉盛分行負責人陸民德總經理表示，疫情緩解後的今天，歡迎大家親臨該分行，與業務代表洽談及諮詢包括定期壽險、終生壽險、子女教育基金、個人及商業投資理財、遺產規劃及退休年金等各類財務規劃。民眾可以選擇線上進行諮詢，而重新對外開放也代表著分行業務代表可以再一次全方位提供專業的財務規劃服務。

華裔社區五大分行

紐約人壽菁英團隊

緬街分行是紐約人壽在法拉盛另一重磅分行，連同大法拉盛分行，展現出紐約人壽對法拉盛社區及華裔業務團隊的重視。緬街分行現由胡美紅及施家凱兩位副總經理負責分行運作及經營。新上任主管的胡美紅代表分行表示，雖然在疫情期間，公司提供線上視訊業務平台，但能回到辦公室與客戶面對面洽談業務，再次走入社區，讓分行所有人興奮不已，也再一次將為社區內的家庭提供各類金融壽險服務，同時也歡迎各界人士加入紐約人壽業務團隊，攜手服務社區。分行另一位主管施家凱副總經理表示，能回到辦公室與客戶面對面推展業務，是件令人振奮的事，疫情雖拉開人與人之間的距離，但卻無阻絕彼此間的關懷。

勤奮敬業華裔團隊

陪伴社區走過疫情

布碌崙長城分行負責人陳用總經理表示，在疫情期間，公司提供線上業務平台供大眾使用，但社區民眾還是選擇在高度防疫措施下來到分行，與業務代表面對面洽談業務，尤其是那些因疫情痛失摯愛親人的投保者家屬，急需申請可安定家庭的理賠金，而來到分行。在兩年的疫情期間，長城分行如同其他分行，線上、線下持續服務社區，陪伴社區走過疫情至今。七大道辦公室負責人梁紅翩總經理指出，在疫情期間，很多人深思生命的本質及生活中的不確定性，重新審視自身對風險的承受度，重新規劃風險管理。這樣的意識覺醒，反映在分行及紐約人壽整體的2021年優異的業績表現。

位於華埠堅尼街的華埠分行在紐約人壽紐約地區華裔分行中歷史最久的分行，服務過無數當地及從外州而來的新、舊移民。由於位於交通便利，熱鬧的曼哈頓下城，地利之便，接待、服務了眾多外州的投保者。疫情期間，也是一通電話，一封電郵，即出現在客戶的屏幕上，與社區同在。

我的勇者之心

你的勇者之行

在2020年，新冠肺炎爆發後，正當全美民眾居家避疫之際，第一線醫護人員冒著生命危險堅守崗位，力抵病毒在社區中擴散。對於這些醫護人員的英勇行為，紐約人壽基金會在疫情爆發後不久，與Cigna醫療保險公司成立The Brave of Heart Fund，幫助在疫情中喪失寶貴性命的醫護人員及其家庭，共計發出3150萬美元，幫助超過900家庭。

在2021年，美國社會瀰漫著仇恨亞裔的氛圍之際，紐約人壽公司總裁Ted Mathas聯合全美150家各產業翹楚公司的總裁，發表一份名為「總裁誓言」(CEO Pledge)的聲明，強烈譴責社會上種族仇恨的現象，強力聲援在美亞裔社區，並在各分行舉辦溝通會，鼓勵亞裔員工發聲，抒發心情，分享在美生活、工作心路歷程，表彰亞裔員工工作上的傑出表現，鼓舞亞裔員工士氣。除了精神上的聲援、鼓舞，紐約人壽並落實在內部法規上，制定對種族歧視零容忍的政策及法規，打造和諧及平等的工作環境。

積極參與 關懷社會

自強不息 傳承美好

去年二月，紐約人壽獲財富雜誌評比為在壽險業中「最受尊敬的公司」 (World’s Most Admired Companies)。這項評比項目包括公司本身財務條件、工作環境、企業文化、管理制度等九項指標，其中「社會責任」是首要評比指標。多年來，紐約人壽從業人員耕耘於華裔社區，一直拋擲著「積極參與社區是公共事務」及「精益求精的自強不息」精神與華裔社區共勉。

在疫情期間，正當眾人居家避疫，紐約人壽華裔團隊仍透過線上業務平台持續業務的運作，尤其是在此期間失去摯愛親人的家庭，迅速的將理賠金送到家屬手中，在疫情中扮演安定人心的角色。對於因疫情而造成經濟困頓，無法按時繳納保費的家庭，也給予寬限繳納。

2021年，紐約人壽華裔團隊受世界日報邀請，在美東及美西各舉辦七場「牛理財，NEW理財」線上理財座談會，主題包括解析當下時局財富規劃策略、退休收入靈活運用、企業主商業規劃、長期護理計畫、跨國居民資產規劃、房地產投資管理規劃及壽險與遺產規劃等等主題，在經由宣傳短視頻的發布，喚起對主題的意識，之後透過紐約人壽資產規劃專家團隊於線上講授理財知識及探討、釐清理財常犯的錯誤。

穩健經營 財力雄厚

殷實信諾 傳家之保

今年，紐約人壽對合格的參與型保單持有人分發公司史上最高保單紅利發放總額19億美元，這是該公司連續168年分發紅利，這些數字印證了紐約人壽雄厚的財務實力、秉承互惠原則以及持之以恆地為客戶提昇價值的承諾。自1990年以來，紐約人壽每年支付的紅利都超過10億美元，至今分發的保單紅利總額已超過440億美元。

除了基本壽險業務外，紐約人壽其他戰略性業務為公司提供了多元化的收入來源，為紐約人壽增加盈餘、保單紅利和投資收益，並且可以幫助減輕當今歷史低利率環境的負面影響。紐約人壽2021年在財富百大企業排名第67名，紐約人壽的投資管理公司是全球排名前20大的投資管理公司。