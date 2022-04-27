佳欣旅遊推出全球最大全新遊輪地中海9天遊 08/20出發

佳欣旅遊今夏帶您搭乘甫於3月下水、全球最大的遊輪——海洋奇蹟號，暢遊地中海9天。

疫情趨緩、暑期將至，今夏旅遊必定盛行，可要提早策劃了！旅遊達人佳欣旅遊傅鶴鳴，特地選定今年三月才下水首航，世界最大遊輪——24萬噸、載客5550人的海洋奇蹟號，預定8月20日出發，9天遊遍地中海三國西班牙、法國、義大利 的13個城市，行程精彩可期。

此次行程安排別具特色：首先，搭乘的遊輪大、花樣多，有20個餐廳、5個游泳池、賭場、舞廳、酒吧，音樂/千人劇場每天有大型歌舞秀，三層樓千人餐廳，牛排海鮮隨意享用。遊輪上還有購物餐飲大道、綠蔭中央公園、陽光娛樂木板步道、溜冰舞蹈秀、水上芭蕾花式跳水秀、二小時全本百老匯舞台歌舞秀、兒童嬉水、迷你高爾夫、滑板沖浪、最高垂直水滑筒，集吃、喝、玩之大成，綜合迪士尼 、拉斯維加斯，享樂超世紀。

特色二：九天緊湊行程，踏遍三國十二城：西班牙(巴塞隆納、帕瑪島)、法國(馬賽、普羅旺斯)、義大利(羅馬、梵蒂岡、佛勞倫斯、比薩、五魚村、那不勒斯、龐貝、阿瑪菲)。

特色三：一般到達佛勞倫斯，頂多再至比薩斜塔，但今次遊輪當天會停至晚間8點半，故可再去以五個最美麗山下彩屋臨水漁港串連的五漁村，以小火車和小渡輪擇港而遊。另外，到達那不勒斯會停至晚間8時，因此除了可到古羅馬火山掩埋龐貝城遺蹟，會再到義大利濱海山城阿瑪菲。

特色四：佳欣旅遊組小團服務到位，每站下船皆有華語導遊進行充分的講解，華人 領隊從紐約隨行，全時精選遊覽點，物超所值。人生中的頂級享受莫過於搭乘遊輪，全新首航，提供最佳旅遊景點遊覽地中海，將行程所見所聞盡收眼底，成為生命的一部分。

團期8月20日至28日、9天，團費包機票、遊輪、餐食娛樂、岸上景點遊覽、華人導遊，每人$3999。這個行程勢必客滿、漲價，報名請從速，即日起接受報名。佳欣旅遊地址：法拉盛緬街37-02，一樓F6A；電話：917-375-7740，電郵：[email protected]。