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中國信託銀行深耕華人社區數位銀行開啟全新銀行體驗

工商記者鍾淑美／紐約訊
心動不如行動，掃描二維碼網上開戶，體驗安全便利的數位金融服務。
心動不如行動，掃描二維碼網上開戶，體驗安全便利的數位金融服務。

CTBC中國信託銀行，自1991年在紐約法拉盛開設第一家分行以來，過去30多年為法拉盛地區民眾提供了專業的理財服務，在社區贏得好口碑。

數位銀行現已成為客戶日常理財的便利工具，CTBC中國信託銀行全新數位銀行，提供英文、繁體及簡體中文三種語言，整合多項線上服務，包括線上開戶、Zelle個人付款、免費信用報告、國際電匯等，讓客戶可以透過網路及行動裝置、不受時間及地點限制、不用到實體分行，即可體驗便利的數位金融服務。

作為華人的主要社區銀行之一，CTBC中國信託銀行關心每一位客戶的金融需求並提供許多客製化的產品與服務。不論是個人還是商業客戶，該行的資深專業理財團隊都會提供最專業、貼心的服務，幫助華人在個人或事業上邁向另一個里程碑。

CTBC中國信託銀行目前全美有16家分行，橫跨東西兩岸。鑒於華人移民持續成長，廣泛分布於多個不同城市，該行現已開始全面部署，展開新一輪的擴張計劃。紐約地區的分行擴張計劃也正在緊鑼密鼓地進行當中，同時外州將增設多個貸款辦理中心。通過在社區增設越來越多的分行據點，CTBC中國信託銀行希望可以更加方便民眾前往就近的實體分行，面對面諮詢專業人員並快速辦理理財事宜。

CTBC中國信託銀行法拉盛分行地址：41-99 Main Street, Flushing, NY 11355，布魯克林分行地址：5418 8th Street, Brooklyn, NY 11220。

法拉盛 華人 貸款

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