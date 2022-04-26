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KEC暑期金牌課程開始報名SAT/ACT衝刺班祝您取得優異成績

工商記者陳麗欣／紐約訊

盡早開始準備SAT/ACT考試，將為申請自己夢想中的大學打下扎實的基礎。在過去的17年裡，KEC有眾多學生在該校課程的幫助下，取得SAT/ACT高分並順利進入名校學習。今年暑期的SAT正式考試將在8/27舉行，接下來的正式考試分別在10、11和12月初。對於將上11年級的學生來說，今年暑假期間是強化SAT的最佳時間段。

對於絕大多數高中學生來講，11年級是最繁忙的一年，既要學習學校的功課，又要準備AP和SAT/ACT等標準考試，還有課外活動要參加（如辯論、田徑等）；不少學生因此深感時間緊、壓力大、複習不夠充分，最後顧此失彼，導致考試成績沒有達到自己的目標，相當數量的學生不得不考第二次SAT/ACT。

KEC學習中心根據十多年的實踐經驗，建議學生利用暑期進行強化衝刺學習，力爭達到自己心中的SAT/ACT分數目標，將繁重的SAT/ACT考前準備在暑期徹底解決或者基本解決。即將上11年級的學生，應盡量不將SAT留到11年級開學以後，這樣可以避免誤入上述不利難纏的境況。對於9、10年級的高中生，可以利用暑假期間先將SAT/ACT補起來，特別是英文部分。SAT/ACT滿分或高分都不是臨時花些時間就可以得到的，而是需要通過日積月累且持之以恆的學習。對那些成績提高很慢的學生，究其原因，相當一部分可以追溯到初中甚至小學時的學習經歷，比如書讀得少、寫得更少等。同時，暑期的SAT學習對學校的功課也有一定的幫助。

KEC的SAT/ACT衝刺強化班將重點系統地講解語法、作文、閱讀理解、詞彙、數學等所有要考到的主題，會有大量練習和模擬考試，並對做過的題目進行講解和講評。衝刺班課程的主講老師都有著10多年的複習備考經驗，熟知考試的技巧、題目的特點、各種解題的方法以及學生的心理，且會根據實例來形象具體地教授學生，如何正確理解題意並選出正確答案。這些老師條理清楚、生動活潑，深受學生和家長的讚揚。

KEC暑期SAT/ACT衝刺班的教師均有教師執照或大學教學經驗，同時還具有多年SAT/ACT培訓經驗，對SAT/ACT學習有獨到的見解和心得，會親自編寫或挑選教材及輔導材料。

暑期班已經開始報名，越早報名折扣越大，請報名從速。同時，KEC也常年提供一對一和一對二私教，報名請查看網站註冊網頁：www.kec-academy.org/register。歡迎家長聯繫，電話：732-200-5850，電郵：[email protected]

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