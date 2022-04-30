亞美醫師協會榮獲DSMES計劃認可 為華裔美國患者量身定制的獨特計劃

亞美醫師協會榮獲「糖尿病自我管理教育與支持」計劃認可，該認證成為紐約市首個以華語為主（普通話和粵語）通過認證的糖尿病自我管理教育與支持計劃。

亞美醫療中心的附屬機構互愛診所「糖尿病 自我管理教育 與支持」計劃(DSMES)，現已在2022年3月至2026年3月期間，獲得糖尿病護理和教育專家協會（ADCES）的正式認可。該協會是由醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)准許的兩個國家認證組織(NAO)之一，對提供糖尿病自我管理教育與支持的實體服務進行認證。此外，該認證充分肯定了這計劃前所未有的重要地位，成為紐約市首個以華語為主（普通話和粵語）通過認證的糖尿病自我管理教育與支持計劃。

根據美國疾控中心的數據，亞裔 美國人被診斷患有糖尿病的機率比白人高40%。亞裔美國人也被診斷出，患有與糖尿病相關併發症的可能性更大，例如，亞裔美國人被診斷出患糖尿病相關的晚期腎病的可能性，比白人高出60%。

亞美醫師協會致力於發展以服務華裔病人為首要的醫療計劃，「糖尿病自我管理教育與支持」計劃就是其中之一。有證據表明，與非裔和西班牙裔群體相比，紐約市患有糖尿病的華裔和韓裔患者對糖尿病管理的實踐能力較弱。亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生指出：「為了解決患者自我管理上的差異，亞美醫師協會的團隊提倡醫療計劃應從文化和語言上進行量身定制，以提高患者對糖尿病自我管理的認知和自我執行的能力，其中包括社區機構的健康引導。此外，聯合社區醫務、健康教育人員和受培訓的口譯員等專業醫療人員，共同協助醫生以促進和鼓勵患者實踐糖尿病自我管理計劃。」

亞美醫師協會糖尿病疾病管理總監許苑慧營養師將負責監督此計畫的全面運作，她補充道：「與非裔和西班牙裔群體相比，部分亞裔願意接受醫生所建議的自我管理實踐的可能性較低，這表明了該過程還需醫生和醫療護理人員進行系統化的引導。亞美醫師協會將致力於為醫生提供文化意識培訓，組合健康指導、專職醫療人員到醫療團隊中，促進醫生、專科和患者之間的溝通和轉介。」此外，許苑慧營養師還指出，合適的中文指導材料是華裔患者在糖尿病管理中不可或缺的重要部分。

「糖尿病自我管理教育與支持」是同類別中的首個計劃，亞美醫師協會將致力於持續投放資源和創新慢性疾病管理計劃，並將擴展人口健康和綜合醫療護理的模式作為設計的一部分。

亞美醫師協會（CAIPA）是大紐約地區最成功的獨立執業協會之一，擁有1,200多名醫生和專業醫療人員，涵蓋70多個專科；其醫生網絡目前在亞裔社區，為約50萬名患者提供醫療服務和護理。亞美醫療中心是紐約州責任制醫療機構（ACO），紐約州健康與心理衛生局於2016年12月1日，授予亞美醫師協會紐約州責任制醫療機構（ACO）的證書；該協會連續三年被評為第一優質醫療集團。亞美醫師協會的使命一直是團結頂尖的醫療護理人員，利用最具成本效益的方法，提供賦有文化意識和品質的護理服務。