2022李昌鈺CSI鑑識科學夏令營 名額有限請盡速報名

2022 CSI李昌鈺鑑識科學營開放報名。

自2020年以來，受疫情影響，李昌鈺 鑑識科學實體營隊已暫停兩屆。在主辦單位李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報 的雙方協議下，今年正式恢復實體營隊活動，歡迎對鑑識科學有興趣的青年學子向世界日報活動組報名參加。若無法參加實體營隊，也可報名線上課程，學習鑑識科學領域的知識。

今年的營隊將安排於7月11日(周一) 至7月19日(周二)，學習鑑識科學基本理論，並從化學、生物、物理、電腦等角度，學習如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定等，另外還有彈道課程及網路犯罪課程。學員將會在美國首屈一指、造價1400萬美元、有各類先進設備的李昌鈺鑑識中心學習，聽神探分析真實案例。課程將安排參訪康州最高法院、議會，並至耶魯大學 參觀上課，體驗一流大學及司法、政府的運作。李昌鈺博士將分享自己的奮鬥故事、做人做事的道理、知名案件的解說等，幫助學生立定志向，對此行業有更深一步的認識。學員在營隊中將被分組，實地演練犯罪現場模擬，將兩周所學運用在實地操作上，並製作一份破案報告，在營隊的最後一天向教授們報告。所有學生都可以得到一份結業證書，李博士也設立科學營獎學金及獎狀，提供給表現優異的學生。

國際知名的鑑識科學專家李昌鈺博士表示，人的一生需要不斷學習新知，尤其是求學、做人的道理，而刑事鑑定只是職場、求學生涯的起點。許多學生嚮往刑事鑑定等科學，但不確定自己適合何種領域。藉著夏令營的廣泛接觸，家長可以發掘出子女的興趣並栽培其強項；即便未來不走鑑識科學這條路，但邏輯思維對未來學習、就業都有益處。CSI科學營有許多現場模擬課程，讓學員觀察、重建、分析，配合人證、錄像、通聯紀錄等，有系統地找出答案。學員分組後有組長及不同分工，學習破案是種團隊合作的過程，職場重視的不同專長、領導及管理能力也是教學重點之一。

2022 CSI鑑識科學營採取全英文授課，歡迎對鑑識科學、偵查、破案感興趣的青年學子（年齡13歲以上）報名參加。營隊名額有限，請把握機會參加，額滿將提前截止報名。報名洽詢電話：718-746-8889，分機6361，或電郵至：[email protected]。更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁：World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。