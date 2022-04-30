眼科專家馬娜博士釋疑配戴藍光眼鏡

馬娜醫生為大紐約居民提供最佳的全方位眼科醫療服務。

隨著電子螢幕以及LED燈的普遍使用，現代人類越來越多地暴露在藍光中。統計學顯示，目前在美國的8-12歲兒童，每天電子螢幕時間平均4-6小時；13歲以上青少年，平均電子螢幕時間為每天9小時。近幾年來，越來越多的患者在門診時提出：「有一種眼鏡可以濾過藍光，需要配戴嗎？」馬娜眼科博士對這種藍光眼鏡到底有怎樣的好處提出釋疑。

眼科雙博士馬娜醫生(MD, PhD)是近視矯正角膜塑形鏡（CRT）指定眼科專家，也是大紐約地區華人整形和神經雙科眼科專家。馬醫生擅長各類複雜的眼科手術及各類微創性眼科整形等眼科醫療。馬醫生是美國眼科學院院士、眼科雙博士，榮列「美國最佳眼科醫生」名人錄，是紐約州立大學整形眼科的專科導師。她專精治療各類神經性疑難眼科疾病， 如青光眼、白內障、紅眼病、眼乾、感染、炎症、視網膜病變等成人兒童的各類眼病。她還擅長各類微創性眼科整形，包括：雙眼皮塑造、去眼袋、倒睫、眼瞼下垂、淚管堵塞、外傷精細縫合、Botox去皺。她主持長島 及艾姆赫斯特的兩個眼科中心，提供驗光配鏡、隱形眼鏡、治療近視等。診所設有綜合眼科服務，可以治療各種眼疾，同時提供驗光配鏡及特價眼鏡架。診所接受主要醫療保險 ，對無保險者另有優惠。

馬醫生表示，大眾要瞭解什麼是藍光。可見光包括赤橙黃綠青藍紫各種顏色，每一種顏色的光有自己固定的波長，波長範圍在380-500納米之間的所有光束被統稱為藍光。藍光在生活中無處不在，太陽光及人工光線裡都含有藍光，而其中螢光屏、手機 、平板電腦、其他電子設備以及越來越廣泛應用的LED燈，這些都會產生大量藍光。雖然與太陽光相比，電子產品產生的藍光量並不大，但是因為現代生活方式的緣故，這些藍光和人類接觸的時間越來越長。

如此長時間的藍光暴露，對視網膜的傷害有多大？馬醫生說，日常生活中其實還有另外一種光叫做紫外線，萬幸的是人類的眼睛對於紫外線有強大的濾過阻斷效應，角膜和晶狀體可以阻斷99%的紫外線，所以最終進入到視網膜的紫外線不足1%。對於藍光，人類的眼睛反而沒有這樣強大的阻斷作用，外界所有的藍光幾乎都可以穿透眼睛，最終進入眼底的視網膜。

她指出，動物實驗以及體外細胞培養實驗結果顯示，藍光暴露（尤其是波長在415-455納米範圍內的藍光）可以造成視網膜色素細胞以及光學感受器細胞的損傷。這些研究結果提示，藍光可能與不可逆視力損害的頭號病因——黃斑變性有密切聯繫。此外，在電腦螢幕上，藍光的散射容易造成光噪音，因此藍光是螢幕使用者出現視覺疲勞的重要產生原因。藍光還有一個重要的功能，就是調節人腦促黑素的形成。臨睡前過度使用手機或其他螢幕，會干擾這些正常的清醒睡眠節奏形成，最終造成失眠。有研究發現，佩戴藍光眼鏡可以促進黑色素的分泌，更加有利於入睡。

美國眼科學院承認，過量的螢幕使用時間與視覺疲勞、青少年注意力不集中、肥胖、近視等，都有一定關聯。據此，學院推薦20-20-20原則，也就是說，建議成年人每看20分鐘螢幕就需要轉移視線看20呎開外的物體，放鬆眼球20秒；建議螢幕距離眼睛兩呎距離。關於改善睡眠方面，建議臨睡前1-2個小時之內不使用手機和其他電子螢幕。美國兒科學院推薦幼兒兩歲之前不可以看任何電子螢幕，2-5歲的幼兒平時每天看電子螢幕的時間不超過一個小時，周末可以適量延長，但也不超過每天三小時。

如有任何小兒或成人的眼科相關問題，請洽馬娜眼科雙博士醫師。馬醫生聲明，她與藍光眼鏡公司沒有經濟往來。長島診所地址：175 Jericho Turnpike, #310, Syosset, NY 11791（緊鄰Syosset 醫院），預約電話：516-802-5656。艾姆赫斯特診所地址：41-58 Judge Street, #CM2, Elmhurst, NY 11373，預約電話：718-205-3937。