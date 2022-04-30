五星評級法拉盛整齊牙科醫術精良 植牙多獲滿意成果 備受讚譽

整齊牙科院長金博士（前排中）率領專業團隊為客做全口植牙，即拔即種。

獲得患者五星評價的法拉盛 整齊牙科(Prime Smile Dental)，醫術精良、備受推崇讚譽，吸引了不少外州病患長途跋涉、遠道而來植牙，普遍獲得滿意成效。

現年66歲的退休人士梅若青女士，家住弗吉尼亞州新聞新港市(Newport News)。2022年春，為了追求理想的植牙療效，她不辭辛苦，專程來到紐約市 法拉盛整齊牙科求診，並且如願獲得良好成效。2017年來美的梅女士，來一趟紐約市要耗費車程七小時，奔波近四百哩。她之前缺了好幾顆大牙，要靠門牙及邊牙進食，咀嚼菜梗等稍硬物都會疼痛不堪，於是她到處打聽能解決痛苦的良醫。基於不俗的口碑與特優收費這兩點原因，她最終選擇了整齊牙科。2022年1至4月上旬，她由整齊牙科金博士主診，一口氣在三小時內植牙14顆。之後她只在頭兩天吃止痛藥，並謹遵醫囑，定時服用消炎藥與使用漱口水，患處得以逐步癒合。梅若青對該診所讚不絕口，認為醫師手法嫻熟、醫護人員細心周到、消毒徹底，在留下深刻印象之餘，亦樂意分享推薦成功植牙的經驗。

以植牙為服務強項的整齊牙科，為鼓勵患者上門看診，加碼推出優惠項目，植牙方面：植五顆送三顆(5+3=8顆)。此外，還有免費牙齒檢查：3D X光；德國和瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)；牙齒美白：$199(原價$500)。敬請各界多加利用，重建一口健康好牙。

整齊牙科院長金博士(Dr. Daniel Kim)，擅長瑞士氧化鋯植牙、數位導航植牙以及當天植牙。金博士鄭重推薦新科技瑞士氧化鋯植牙，其所用的材質氧化鋯具有穩定性，用於牙科植體上幾近完美，不但可增進植體色澤美觀，還能減少患者對金屬過敏；氧化鋯結晶的「抗損結構」，亦可避免超微裂隙的擴大。

金博士特別指出，人工植牙對比傳統牙橋和假牙，具有不可取代的優勢。植牙在外觀和功能上仿真度高、穩定結實、不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。其他植牙比假牙更勝一疇之處在於，進食和說話時不會鬆脫，可以像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。再說，植牙比假牙舒適，可以自由自在地啃咬和進食不同軟硬的食物。總之，植牙比牙橋和假牙更可靠，長遠來看，植牙結果會更成功。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要頻繁更換，但植牙一勞永逸，一次搞定、終身受用，只需每隔一段時間微調，這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

接著金院長還說，傳統牙橋和假牙手術 必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後，才能開始植牙重建。第二階段手術的第一個步驟，就是要在好不容易癒合的傷口上再鑽一個洞，植入人工牙根，然後再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程漫長複雜。如果運用最新的CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，即牙醫在拔除患者問題牙齒的同時，即可利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入新的植體（人工牙根），牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。這種「即拔即種」的植牙技術，不用另外再鑽一個洞，患者也不必多挨一刀，可以節省一半以上的治療時間，能提早恢復牙齒的咬合功能以及美好外觀。

取得紐約大學牙醫博士學位的金院長亦是哈佛大學植牙專科的畢業生，他出身三代牙醫世家，具備13年上萬顆的植牙經驗，給予患者十足的信心與保障。

提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，紐約診所地址：35-35 149 St., #203, Flushing, NY 11354（北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達），電話：718-460-9441，開診：周一至五，10:30-19:00，網站：PrimeSmileDentalFlushing.com；新澤西診所地址：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診：周二四六，10am-5pm，網站：aligndentalcare.com；受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。