麒麟雲總機 您的業務好幫手

服務華人 社區20年的麒麟電視，於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美國和加拿大的商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案。麒麟商業電話，每條線費用$19.99/月，價格只有傳統商業電話的30%，而功能及方便性卻遠超傳統電話，更符合現代企業的需求。現在安裝更提供加值服務，把您的產品和服務推薦給麒麟電視100,000+的受眾。

麒麟雲總機是專為華人企業量身定制的電話系統，特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險、理財中介及各類培訓機構等。

部分典型應用：

● 可保留原號碼、配置簡單，無需複雜佈線，只需將麒麟雲總機提供的轉接器連接上互聯網和電話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公等。

● 可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓您的公司在客戶那顯得特別專業可靠。

● 可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發送至指定電郵地址，讓您的客戶永不流失。

● 集成亞馬遜 、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

● 根據您的業務需求來配置其他服務。

FreshGoGo優鮮購，是麒麟雲總機最早的客戶之一。麒麟雲總機為FreshGoGo全面規劃並構建了企業通信系統，使公司運營、供貨商管理、客戶服務等諸方面都能實現無縫連接。麒麟雲總機提供的服務穩定高效，成本上也大幅降低，用戶的滿意度很高。FreshGogo總經理陳女士說：「我們的業務規模和複雜程度讓任何一家主流通信公司都望而卻步，但麒麟雲總機通過既有前瞻性又特別符合我們業務需要的方案，使FreshGoGo通訊成本降低了60%，效率大大提高、效果超出預期。麒麟雲總機團隊的高度專業精神和服務意識，也讓我們印象深刻。」

麒麟雲總機對診所、律師樓等專業服務的方案更是周到。許多診所、律師樓分別在曼哈頓、布魯克林、法拉盛 開有分公司，使用麒麟雲總機後，不管打電話給哪個號碼，電話都會轉接到有人接聽的辦公室，增加了效率。

麒麟雲總機完全可以根據客戶的業務需求進行定制服務，請撥打電話：888-518-7018進行聯繫。麒麟雲總機一定會以最優惠的價格、最周到的服務讓您滿意，也歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機會提供專業培訓和豐厚的傭金分配方案，請電郵至：[email protected]進行聯繫。更多資訊，請查詢www.kylintv.com（麒麟電視及麒麟電話）以及www.kylinbiz.com（麒麟雲總機）。