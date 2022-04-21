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陳勝醫生呼籲腸胃定期檢查直結腸癌病變可於早期發現

工商記者任一峰／紐約訊

陳勝醫生服務華人社區多年，專精腸胃肝膽治療，對於煩人的內痔、外痔及肛門雜症，有著二十多年的經驗。陳勝醫生在腸胃肝膽治療方面有著獨到的見解，據他介紹，結腸直腸癌是美國癌症致死率第二高的疾病，每年有超過132,000個新病例。陳勝醫生診所負責人陳醫生特別提醒，手術切除是非轉移性疾病的治療方案，10%的患者會出現吻合術側復發，20%的患者會出現遠位復發，因此術後的適當追蹤很重要。

美國結腸直腸癌多學會工作組(US MSTF)最近提出了以下建議：1.接受了CRC手術切除的患者，應在術後3到6個月內接受高品質結腸鏡檢查。2.患者應在術後一年接受追蹤性結腸鏡檢查；對於因腫瘤塊過大而無法完成初始結腸鏡檢查的患者，於術後結腸鏡檢查後一年接受追蹤性結腸鏡檢查。3.在術後第一次追蹤性結腸鏡檢查之後，患者應在三年後接受第二次結腸鏡檢查，後續結腸鏡檢查應每隔5年進行一次(並請與您的醫師商討此事)。4.已接受手術切除的局部直腸癌患者，應在手術後兩三年內，每,3到6個月使用靈活的乙狀結腸鏡檢查，或使用內視鏡超音波進行局部追蹤(這是因為與結腸癌相比，直腸癌患者復發機率較高)，直至醫生認為已不再需要跟進結腸鏡檢查為止。

一些研究表明，10%的直腸癌復發只能用內視鏡超音波(EUS)診斷，而其他成像方法看不到。盡早預防患癌也很重要，清腸後結腸鏡檢查則是最佳的結腸鏡檢查。陳勝醫生希望大部分患者選擇接受醫師建議的篩檢結腸鏡檢查，這樣可以切除任何癌前息肉，以免發展成結腸癌。結腸癌從息肉發展而來，它最初只有米粒那麼大，多年後甚至可能變成一大塊，造成癌性腸梗阻，必須在息肉還小、還不需要進行手術之前就把它除掉。有些患者仍會發現大息肉，在陳勝醫生診所除大息肉的方式有多種最新療法，如EMR(內視鏡黏膜切除)和ESD(內視鏡黏膜下剝離術)。

陳勝醫生診所地址：38-08 Union St., Suite 3N, Flushing, NY 11354。電話：718-886-6292(接受大部份醫療保險)。營業時間：周一、周三9:00am-7:00pm，周五2:00am-7:00pm，週六9:00am-4:00pm，週二、週日休診。

手術 醫療保險 癌症

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