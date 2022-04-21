QuickBook-123實用會計開新班4月23日Zoom直播開班

QuickBook會計班4月23日開新班，歡迎有心學得一技之長者把握參加。

隨著美國新冠疫情大幅度緩解，各種招工機會越來越多。對於會計和英語幾乎都是零基礎的新移民 來說，通過專業的職業培訓，趕上這股就業 創業的潮流，便能開啟財務會計的事業先機。QuickBook-123會計培訓中心的實用會計班，將於4月23日週六，在Zoom網上直播開班，可免費試聽後報名，提前報名者享有折扣優惠。

QuickBook-123實用會計培訓班，之所以有充分的把握能夠幫助新移民在極短的（通常是3-4個月）時間內成功轉型並勝任於大多數美國中小企業的財務會計工作崗位，其秘訣有以下三點：

1. 考出全美公認的、權威的職業會計證書：由QuickBooks主辦的、全美統考的QuickBooks Accounting User Certification職業會計證書，正是這種最佳的職業會計證書，它有網上和桌面兩種證書版本。由於全美75%以上中小企業都在使用網上或桌面版的QuickBooks電腦軟件，握有QuickBooks職業會計證書就非常好找工作，這已經被證明是新移民在美國從事會計工作最捷徑、最有效的「通行證」。

2. 接受一個實用的會計實務技能職業培訓：即使學習4年本科會計專業的在美畢業生，他與實用的會計實務工作要求還有一條2-3年時長的鴻溝。QuickBook-123實用會計培訓班就是幫助大家來填補這個鴻溝的，其培訓的特點就是兩個字「實用」。通過3-4個月的實用會計高效率訓練，包括獨當一面的公司會計職業要求（而不僅僅是一個會計助理而已）來安排逼真的實務實習，使大家很快上手並具備充分的能力來處理每天各種各樣的實務財會業務，諸如賬戶設置、銀行對賬、銷售採購、應收應付、庫存成本、固定資產、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。

3. 中英文理論實際相結合、課上學習課下諮詢相結合、新班老班相結合等：QuickBook-123共有三個會計課程同時進行，培訓內容相同，唯各自進度不同。初級階段：會計基礎原理與電腦會計初步）；中級階段：會計實務與電子會計業務實操技能；高級階段：逼真實習考核和QuickBooks考證準備。每個新老學員都可根據各自的基礎、能力和時間，來選擇這三個班的課，有基礎有時間的學員只用1-2個月就能學完找工作。

QuickBook-123實用會計培訓班還能幫助公司的老闆經理學會計、財務，從完全外行到逐步成為財務會計行家。即使老闆經理因繁忙而不能次次上課，也可通過電話電郵來免費諮詢其公司具體的財務和報稅等疑難問題。QuickBook-123實用會計培訓班每堂網課皆重複講兩次（週三、週六各1次），學員可用電腦、iPad或手機上課。會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練；培訓班包教材、包軟件、包諮詢，包學包會18個月。

QuickBook-123會計培訓中心微信 ：williamqb，電話：626-353-6597（可留短信），總部地址：9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。