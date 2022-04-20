我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022李昌鈺CSI鑑識科學夏令營 名額有限請盡速報名

紐約訊
2022 CSI李昌鈺鑑識科學營開放報名。
2022 CSI李昌鈺鑑識科學營開放報名。

自2020年以來，受疫情影響，李昌鈺鑑識科學實體營隊已暫停兩屆。在主辦單位李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報的雙方協議下，今年正式恢復實體營隊活動，歡迎對鑑識科學有興趣的青年學子向世界日報活動組報名參加。若無法參加實體營隊，也可報名線上課程，學習鑑識科學領域的知識。

今年的營隊將安排於7月11日(周一) 至7月19日(周二)，學習鑑識科學基本理論，並從化學、生物、物理、電腦等角度，學習如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定等，另外還有彈道課程及網路犯罪課程。學員將會在美國首屈一指、造價1400萬美元、有各類先進設備的李昌鈺鑑識中心學習，聽神探分析真實案例。課程將安排參訪康州最高法院、議會，並至耶魯大學參觀上課，體驗一流大學及司法、政府的運作。李昌鈺博士將分享自己的奮鬥故事、做人做事的道理、知名案件的解說等，幫助學生立定志向，對此行業有更深一步的認識。學員在營隊中將被分組，實地演練犯罪現場模擬，將兩周所學運用在實地操作上，並製作一份破案報告，在營隊的最後一天向教授們報告。所有學生都可以得到一份結業證書，李博士也設立科學營獎學金及獎狀，提供給表現優異的學生。

國際知名的鑑識科學專家李昌鈺博士表示，人的一生需要不斷學習新知，尤其是求學、做人的道理，而刑事鑑定只是職場、求學生涯的起點。許多學生嚮往刑事鑑定等科學，但不確定自己適合何種領域。藉著夏令營的廣泛接觸，家長可以發掘出子女的興趣並栽培其強項；即便未來不走鑑識科學這條路，但邏輯思維對未來學習、就業都有益處。CSI科學營有許多現場模擬課程，讓學員觀察、重建、分析，配合人證、錄像、通聯紀錄等，有系統地找出答案。學員分組後有組長及不同分工，學習破案是種團隊合作的過程，職場重視的不同專長、領導及管理能力也是教學重點之一。

2022 CSI鑑識科學營採取全英文授課，歡迎對鑑識科學、偵查、破案感興趣的青年學子（年齡13歲以上）報名參加。營隊名額有限，請把握機會參加，額滿將提前截止報名。報名洽詢電話：718-746-8889，分機6361，或電郵至：[email protected]。更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁：World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

李昌鈺 世界日報 耶魯大學

上一則

女子曼哈頓韓國城地鐵站 候車時遭人用鈍器劃傷

下一則

紐約州7組織 提供自閉童服務到終生

延伸閱讀

世界日報8場線上升學規劃講座：成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略

世界日報8場線上升學規劃講座：成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略
世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元
美京排球夏令營開放報名

美京排球夏令營開放報名
市議員黃敏儀 向華人家長介紹各式夏令營

市議員黃敏儀 向華人家長介紹各式夏令營
中華文化夏令營復辦 傳承台灣優質文化

中華文化夏令營復辦 傳承台灣優質文化

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘