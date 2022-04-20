我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

紐約皮草公司香港工廠秋季圍攏資金樣品衣大甩賣

工商記者鍾淑美／紐約訊
紐約皮草皮衣公司位於香港的工廠秋季圍攏資金，店內所有樣品衣特惠價抛售。
紐約皮草皮衣公司位於香港的工廠秋季圍攏資金，店內所有樣品衣特惠價抛售。

位於法拉盛緬街時代商場的紐約皮草皮衣專賣店，其位於香港的工廠秋季圍攏資金，因而將其店內所有樣品衣特惠價抛售，包括新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起(原價$4000)。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛。該公司的皮草皮衣，行銷全世界精品百貨公司，位於紐約的專賣店當年主要是製作尺吋較小的樣衣。此次展銷全是2021新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮草皮衣專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，成衣的做工和品質都是上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發故價格低廉。

紐約皮衣皮草公司專營義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適。該公司自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素；不論是超薄型、超短型、中長型還是加長型，穿在身上都能顯現好身材，煥發時尚風。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，因其毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖。「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。」

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時；洽詢專線：917-792-1188。

紐約皮草皮衣公司位於香港的工廠秋季圍攏資金，店內所有樣品衣特惠價抛售。
紐約皮草皮衣公司位於香港的工廠秋季圍攏資金，店內所有樣品衣特惠價抛售。

義大利 法拉盛 香港

上一則

女子曼哈頓韓國城地鐵站 候車時遭人用鈍器劃傷

下一則

紐約州7組織 提供自閉童服務到終生

延伸閱讀

華人失業金遭盜刷 紐約布魯克林再爆多案

華人失業金遭盜刷 紐約布魯克林再爆多案
紐約本周進入中風險 建議戴口罩

紐約本周進入中風險 建議戴口罩
紐約受疫情耽誤學生「夏季加速」計畫將啟動 特許學校可報名

紐約受疫情耽誤學生「夏季加速」計畫將啟動 特許學校可報名

紐約地鐵擬裝金屬探測器…亞當斯：刷卡即檢查 確保未帶武器

紐約地鐵擬裝金屬探測器…亞當斯：刷卡即檢查 確保未帶武器
紐約等民主黨州要求取消SALT抵扣上限 最高法院駁回

紐約等民主黨州要求取消SALT抵扣上限 最高法院駁回

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘