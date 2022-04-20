紐約皮草公司香港工廠秋季圍攏資金樣品衣大甩賣

紐約皮草皮衣公司位於香港的工廠秋季圍攏資金，店內所有樣品衣特惠價抛售。

位於法拉盛 緬街時代商場的紐約皮草皮衣專賣店，其位於香港 的工廠秋季圍攏資金，因而將其店內所有樣品衣特惠價抛售，包括新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起(原價$4000)。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛。該公司的皮草皮衣，行銷全世界精品百貨公司，位於紐約的專賣店當年主要是製作尺吋較小的樣衣。此次展銷全是2021新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮草皮衣專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，成衣的做工和品質都是上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發故價格低廉。

紐約皮衣皮草公司專營義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適。該公司自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素；不論是超薄型、超短型、中長型還是加長型，穿在身上都能顯現好身材，煥發時尚風。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，因其毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖。「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。」

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時；洽詢專線：917-792-1188。