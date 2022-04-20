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Firstrade上線加密貨幣交易功能

工商記者高傑文／紐約訊

領先的零佣金美國網路券商Firstrade第一證券，日前在其平台上增添了加密貨幣交易，成為第一家在美國提供加密貨幣交易的傳統網路券商。目前交易功能僅提供給美國境內受邀的指定用戶進行內部測試，預計將於近期正式開放給所有美國及國際投資者使用。

擁有37年歷史與口碑且廣受客戶信賴的第一證券，是唯一一家能夠在一個平台上同時進行證券與加密貨幣交易的傳統網路券商。「加密貨幣的投資量在一般投資者及金融業間，近年來都呈現指數型的增長，我們認為加密貨幣在未來會成為主要的金融產品之一」，Firstrade第一證券首席執行長John Liu說：「我們接到大量來自美國與國際的客戶，詢問何時會有加密貨幣交易功能，現在等待已經結束。」

Firstrade第一證券是一家美國金融科技網路券商，透過其移動應用和網路平臺，提供股票、ETF、期權、共同基金和固定收益等全部零傭金的交易。第一證券提供全方位投資產品和工具及業界最低收費，幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。無論您是新手投資者還是活躍交易者，第一證券都致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。第一證券自1985年起，一直是SEC（美國證券交易委員會）、FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）的成員。更多資訊，請訪問：http://www.firstrade.com/。

證券 投資 貨幣

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