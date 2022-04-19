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全新2023 KIA Telluride紐約車展亮相豪華三排八座SUV屢獲殊榮

工商記者任一峰／紐約訊
KIA市場公關總監James Bell，詳細介紹了2023全新Telluride的各項新升級。
KIA市場公關總監James Bell，詳細介紹了2023全新Telluride的各項新升級。

作為美國最受歡迎、屢獲殊榮的三排八座SUV之一，Kia Telluride於2023年強勢回歸，在原版基礎上進行了一系列改進，以煥然一新的風格、更多的功能和超強的科技，在紐約車展向大眾展示。據調查，Telluride不僅吸引了超過75%的Kia新買家，而且由於客戶滿意度高，Telluride車主在重返市場購買另一輛車時，於所有中型SUV的品牌中對Kia的忠誠度最高。此次亮相的全新2023 Telluride備受市場關注。

這款橫掃汽車榮譽「三冠王」並獲得JD Power最佳轉售價值獎的SUV——Telluride，專為美國市場設計，從一開始就是引人注目的焦點。其保持了大膽而精緻的外觀，在新車型上進行了一些外觀的重新設計，以獲得更加雄偉和精緻的外觀：垂直前照燈設計（標準LED）和可選用的霧燈、新的保險槓和格柵、改進後的尾燈、新的後飾板和裝飾、改進後的下車門裝飾飾條/側門檻、每種裝飾的新車輪設計；今年的車款有午夜湖藍、黎明紅、叢林木綠三種新的外部顏色選擇。

Telluride寬敞的三排八人環境，搭配了一流的客艙高檔感：曲面無縫雙12.3英寸顯示屏大氣直觀，重新設計的儀表板帶有改進的裝飾板和HVAC通風口，設計前衛的方向盤也非常舒適。

全新的Telluride有X-Line和X-Pro兩個車型，這兩種全輪驅動車型都提供了一系列獨家升級和增強功能，一如既往的強大能力延續了SUV的平穩行駛和性能：Atkinson Cycle LAMBDA II 3.8L V6 GDI發動機、8速自動變速器、四輪獨立懸掛、採用59.4%的先進高強度鋼製成的堅硬外殼、車身結構堅固、可用的自調平後懸架。該車可以根據車輛負載自動校準行駛高度，以優化控制和穩定性，並有四種駕駛模式可供選擇：智慧、環保、運動和舒適。

2023 Telluride增加了新技術功能，為駕駛者帶來更多方便。升級版12.3英寸導航屏、HomeLink功能的可選全顯示後視鏡、「自動關閉」功能的可用智慧電動尾門。Kia Connect服務為車主提供先進數字鑰匙，允許客戶使用其相容的iPhone、Apple Watch和三星Galaxy智慧手機作為虛擬車輛鑰匙，來鎖定、解鎖和駕駛；這些密鑰可以通過可用設備上的短信與朋友和家人共用，車載Wi-Fi熱點可將五台設備連接到基於4G LTE的互聯網。全新Telluride使用最新功能自動更新地圖和資訊娛樂系統，Kia Access App允許連結智能手錶，可與Apple Watch、三星Galaxy智能手錶相容，以訪問遠程氣候控制、門鎖/解鎖等功能，並且可以對被盜車輛進行跟蹤和鎖定。互聯路由通過雲計算的系統，在基於歷史資訊的情況下，使用實時地圖和人工智慧預測交通資訊，計算出最佳路線。Smart Speaker Integration讓客戶可以使用支援Amazon Alexa或Google Assistant的智慧揚聲器或設備，來遠程式控制某些功能。

作為Kia的旗艦SUV，新款Telluride充滿了確保安全的技術。廣泛的ADAS 4功能列表，將在2023年再添新功能，包括兩個新標準系統（ISLA、FCA-JT）。智能限速輔助(ISLA)可識別限速標誌並提醒駕駛員；坡道(NSCC-R)是使用導航數據，預測進入坡道並相應調整巡航速度；高速路駕駛輔助2(HDA 2)是一種駕駛便利系統，可保持與前方車輛的距離和高速公路上的車道位置，還可以協助變道；前向防撞——路口轉彎或直行(FCA-JT)，是指在路口左轉或穿越路口時，系統會檢測迎面而來或穿越的車輛，如果可能發生碰撞，系統會自動剎車；前向碰撞避免——相向行駛車道變換(FCA-LO)，指的是在變道超車時，可通過自動轉向幫助阻止與迎面而來的車輛發生碰撞。

全新高科技的更新，讓2023 Telluride為車主帶來更安心的出行；欲知更多資訊，請瀏覽：www.KIA.com。

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KIA市場公關總監James Bell，詳細介紹了2023全新Telluride的各項新升級。

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