我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

凱坦吉·布朗·傑克遜獲任命美國最高法院法官拜登·哈里斯政府的歷史性多元化進步

工商記者高傑文／紐約訊

拜登總統、哈里斯副總統和民主黨人正做出改變，履行他們對美國華人社區的承諾。總統幫助美國人恢復工作，提供資金支持美國亞裔家庭和小企業，讓孩子們安全返校。他正在創建一個展現美國精神的政府。

從國家最高層開始，美國迎來首位黑人與南亞裔副總統，然後拜登·哈里斯政府又提名了16位亞裔聯邦司法人員，佔所有聯邦司法機構提名人的18%；拜登總統還安排了亞裔擔任白宮和內閣的高級職務。民主黨努力不懈地為美國的多元化而奮鬥，已取得重大成果。

民主黨全國委員會（DNC）主席詹姆·哈里森（Jaime Harrison）、DNC美國亞裔與太平洋島民黨團主席梁美琪（Bel Leong-Hong）以及DNC婦女黨團主席洛蒂·沙克爾福德（Lottie Shackleford），就凱坦吉·布朗·傑克遜（Ketanji Brown Jackson）法官的任命發表了以下共同聲明：

「這是歷史性的時刻，美國參議院兩黨以投票方式，確認凱坦吉·布朗·傑克遜法官為美國最高法院的大法官。通過這樣的決定，他們再次肯定全美各地千百萬人所目睹的一件事：傑克遜法官是一位出類拔萃、溫和典雅、經驗豐富、公正不偏的法學家，她將為我們的最高法院帶來迫切所需的觀點。

一位曾任公辯律師、地區和上訴法院法官、最高法院書記的有色人種女性的眼光見識，將使最高法院受益良多。令人讚嘆的是，傑克遜法官兼備了所有這些視野，甚至更為廣博的洞察力。

傑克遜法官向所有女性，特別是有色人種女性，展示了她們的夢想可以有多宏大，她們對我們國家所產生的影響可以有多深遠。她的經歷是美國獨有的，她代表了我們的優點和共同價值觀。我們感謝拜登總統、哈里斯副總統以及確認傑克遜法官的參議員們，他們為建立一個展現美國精神的政府又邁出了重要的一步。

今天再次證明，不同背景和特質的女性可以成就任何事情。她們可以成為副總統，她們可以塑造國家的未來，而且她們可以出任最高法院法官。」

亞裔 拜登 民主黨

上一則

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

下一則

科技醫療晉升之道 華裔高管線上分享經驗談

延伸閱讀

拜登救選情 要求美國基礎設施使用美國貨

拜登救選情 要求美國基礎設施使用美國貨
不只年輕選票 拜登的西語裔票源也在流失

不只年輕選票 拜登的西語裔票源也在流失
內政外交難題 拜登一籌莫展…恐難以力挽狂瀾

內政外交難題 拜登一籌莫展…恐難以力挽狂瀾
眾院共和黨領袖麥卡錫：俄烏為借鏡 應強化台軍力

眾院共和黨領袖麥卡錫：俄烏為借鏡 應強化台軍力
拜登麻煩大 不只年輕選票少了 西語裔票源也流失

拜登麻煩大 不只年輕選票少了 西語裔票源也流失

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍