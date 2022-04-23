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《Turning Red》4月26日首發數位版 4K超高清、藍光與DVD版5月3日發布

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，4月26日數位平台首發。
迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，4月26日數位平台首發。

迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，將於4月26日首次在所有主流數位平台上播映，並於5月3日發布4K超高清、藍光與DVD版本。皮克斯的粉絲們可以透過前所未有的福利（包括七個刪除的場景、三則花絮以及導演Domee Shi的音軌評論），回到21世紀早期，去感受溫暖而又毛茸茸的紅色貓熊Mei-hem。《Turning Red》现正在Disney+上播映。

動畫電影《Turning Red》中，自信、呆萌的13歲女孩Mei必須在做一名孝順的女兒與青春期的混亂之間取得平衡，她那個略顯霸道的媽媽總是在她身邊。而且，彷彿青春期所要經歷的興趣、人際關係和身體的變化還不夠多，當Mei特別興奮時，就會「噗」地一聲變成一隻紅色的大貓熊！奧斯卡金像獎得主Shi（皮克斯動畫短片《包子》[Bao]的導演）說：「我真的很想探討一名青春期少女的衝突，看她在做一個好女兒與接納真實混亂的自己之間有多麼糾結。」

製片人Lindsey Collins表示：「這是一個關於改變和過渡時刻的成長故事，它關於我們在生命中試圖弄清自己是誰的那段時間。主角在家人和朋友間左右為難，發現自己根本不是她認為的那樣。她的媽媽看到自己的女兒突然對奇怪的音樂和男孩感興趣，在掙扎著學著放手，好讓女兒實現自我。這是一個常見的主題，無論你是家長、孩子，還是兼任兩種角色。」

Ming Lee是一位自豪的妻子、盡職的母親，同時也是在多倫多唐人街李氏宗祠辛勤工作的管理員。她舉止優雅、泰然自若，認真對待自己的工作，但更專注於照顧她的寶貝女兒Meilin。毫無疑問，Ming Lee激烈、固執、風趣、控制慾強，如Mei說的那樣，她對家人的愛總是溢於言表。導演Shi表示，「Ming Lee這個角色匯集了我所見過強大而出色的亞洲女性的特點。她有時很嚴厲，但所有瘋狂的事情都是出於對女兒的愛。」

影片製作人員請來了新人Rosalie Chiang為Meilin配音；曾出演《The Chair》、《Killing Eve》的Sandra Oh，則為Meilin那位保護慾強、甚至有些霸道的媽媽Ming lee配音。Meilin的死黨Miriam由Ava Morse（曾聲演《Ron's Gone Wrong》）配音；Priya由Maitreyi Ramakrishnan（曾出演《Never Have I Ever》）配音；Abby由Hyein Park配音。配音演員陣容還包括了曾出演《First Cow》的Orion Lee來聲演Meilin的爸爸Jin；Wai Ching Ho（曾出演《Daredevil》、《Iron Fist》）聲演外婆；Tristan Allerick Chen（曾出演《The Barbarian and the Troll》）聲演Meilin的同學Tyler；以及Addison Chandler（曾出演《American Horror Story》）聲演Meilin突然之間的暗戀對象Devon。此外，配音演員還有James Hong（曾出演過《Big Trouble in Little China》、聲演過《Kung Fu Panda: The Paws of Destiny 》），Lori Tan Chinn（曾出演過《Awkwafina Is Nora from Queens》），Lillian Lim（曾出演過《Motherland: Fort Salem》、《Meditation Park》），Mia Tagano（曾出演過《Tantalus: Behind the Mask》、《Law & Order: Criminal Intent》），Sherry Cola（曾出演《Good Trouble》），Sasha Roiz（曾出演《Grimm》），以及Lily Sanfelippo（曾出演《Spidey and His Amazing Friends》、聲演《Firebuds》）。

導演 電影 Disney

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