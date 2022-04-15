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民主黨歡慶凱坦吉·布朗·傑克遜獲任命為美國最高法院法官以及拜登-哈里斯政府的歷史性多元化進步

紐約訊

拜登總統、哈里斯副總統和民主黨人正做出改變，履行他們對美國華人社區的承諾。我們的總統幫助美國人恢復工作，提供資金支持美國亞裔家庭和小企業，並讓孩子們安全返校。他正在創建一個展現美國精神的政府。

從國家最高層開始，我們迎來首位黑人與南亞裔副總統，然後拜登-哈里斯政府又提名了 16 名亞裔聯邦司法人員，佔所有聯邦司法機構提名人的 18 %。拜登總統還安排了亞裔擔任白宮和內閣的高級職務。當共和黨阻礙美國人民進步的時候，民主黨則努力不懈地為美國的多元化而奮鬥，並取得重大成果。

民主黨全國委員會（DNC）主席詹姆·哈里森（Jaime Harrison）、DNC 美國亞裔與太平洋島民黨團主席梁美琪（Bel Leong-Hong），以及 DNC 婦女黨團主席洛蒂·沙克爾福德（Lottie Shackleford）就凱坦吉·布朗·傑克遜（Ketanji Brown Jackson）法官的任命發表了以下共同聲明：

「這是歷史性的時刻。美國參議院兩黨以投票方式確認凱坦吉·布朗·傑克遜法官為美國最高法院的大法官。通過這樣的決定，他們再次肯定全美各地千百萬人所目睹的一件事：傑克遜法官是一位出類拔萃、溫和典雅、經驗豐富、公正不偏的法學家，她將為我們的最高法院帶來迫切所需的觀點。

一位曾任公辯律師、地區和上訴法院法官、最高法院書記的有色人種女性的眼光見識，將使最高法院受益良多。令人讚嘆的是，傑克遜法官兼備了所有這些視野，甚至更為廣博的洞察力。

傑克遜法官向所有女性 — 特別是有色人種女性 — 展示了她們的夢想可以有多宏大，她們對我們國家所產生的影響可以有多深遠。她的經歷是美國獨有的，她代表了我們的優點和共同價值觀。我們感謝拜登總統、哈里斯副總統，以及確認傑克遜法官的參議員們，他們為建立一個展現美國精神的政府又邁出了重要的一步。

今天再次證明，不同背景和特質的女性可以成就任何事情。她們可以成為副總統。她們可以塑造國家的未來。而且，她們可以出任最高法院法官。」

亞裔 拜登 民主黨

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