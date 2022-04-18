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國稅局寄發信函給部分納稅人或需採取與合格機會基金相關的行動

紐約訊

美國國稅局今天宣布，納稅人如果需要採取與合格機會基金(QOF)相關的額外行動，將從4月開始陸續收到信函。

納稅人如果將表格8996《合格機會基金》附在其稅表中，可能會收到信函6501《合格機會基金(QOF)投資標準》。這封信告知他們支持投資標準年度認證所需的信息有所缺失、無效或其計算不支持所報告的金額，如果他們打算維持合格機會基金的認證，可能需要採取額外措施來滿足投資標準的年度自我認證要求。

為了修正投資標準的年度維護證明，這些納稅人應提交修改過的稅表或行政調整請求(AAR)。如果收到信函的實體未能採取行動，國稅局可能會將其稅務賬戶提交審查。選擇推遲對投資於該實體的合格收益繳稅的投資者，也可能需要接受審查。

此外，納稅人可能會收到信函6502《報告合格機會基金(QOF)投資》或信函6503《合格機會基金(QOF)投資年度報告》。這些信函通知他們，可能沒有正確遵循表格8997《合格機會基金(QOF)投資初始和年度報表》的說明，因為他們的信息看起來缺失、無效，或他們可能沒有正確遵守規定，在提交表格的同時維持其在合格機會基金中的合格投資。

如果這些納稅人打算在合格機會基金中維持合格的投資，他們可以提交修改過的稅表或行政調整請求，並附上正確填寫的8997表格。不採取行動將意味著，收到信函的人在合格機會基金中可能沒有合格的投資，國稅局可能會將其稅務賬戶提交審查。而未適當遞延的收益部分，可能會給收信人帶來欠稅、利息和罰款。

有關一般信息，請訪問國稅局官網IRS.gov上的機會區頁面：https://www.irs.gov/credits-deductions/businesses/opportunity-zones。

投資 國稅局 稅表

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