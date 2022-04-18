紐約天仁茗茶喬遷新址「一站式」全新體驗

採用新式「一站式」參茶購物體驗的天仁茗茶總公司，日前喬遷新址至紐約華埠勿街73號。華人顧客對這種參茶銷售與茶吧體驗合為一體的全方位設計十分認同欣賞，顧客絡繹不絕。

享有38年盛譽的紐約天仁茗茶總公司，日前喬遷至紐約華埠 勿街73號，將先前獨立的參茶專賣店和提供顧客各種現點現做的茶飲店，二者合為「一站式」的新設計，讓顧客能夠在新店中同時享受：品茗、購參、賞壺等舒適的優質服務。

新張的紐約天仁茗茶總店，以代表茶葉的綠色及講究參茶天然產品的原木為主調設計，予人質樸自然的清新感。

店內右邊的金黃大茶桶，是天仁各種茗茶大桶裝的原始招牌。顧客可以透過大黃金茶桶外的各種茶款說明，認識中國各種茶葉的不同精髓。

為方便顧客選購，天仁茗茶設計有各種禮盒及不同容量包裝的烏龍茶、綠茶、白茶、普洱茶、花茶、果茶以及各種季節茗茶。

天仁公司在台灣及大陸分別擁有最好的茶山和茶園，並以自產、自製、自銷的方式，推出各種上好茶葉，供全世界嗜茶品茗者享用；所有上市茶葉均通過ISO 22000 HACCP ISO9001的合格驗証。配合品茗及嗜好中國茶藝者的需要，紐約天仁總店也引進各種名家設計的精品茶具展售。每一把名家設計的名壺都附有該壺的設計介紹及名家證書，以便愛好中國茶藝者飲用及收藏。

紐約天仁茗茶以自產、自製、自銷天仁茗茶及正宗威州花旗參馳名。自1984年開業以來，紐約天仁公司負責人每年都在威州花旗參產出季節親自前往威州，遴選上等正宗威州花旗參，直接空運到紐約銷售，包括原參、參粉、參茶包等。由於花旗參具有補氣養身、消炎解熱、抗衰老、抗疲勞、降血脂、增加免疫功能等作用，因此也是子女孝敬父母強身健體的最佳保健禮品。

新店左邊的新式茶吧，提供客人現點現做的傳統熱茶及各式茶飲，包括珍珠奶茶、黑糖奶凍、泰式奶茶、抹茶冰沙等。全部茶葉材料都採用天仁自有的茶葉，無論是店內自用或外帶，都是客人的最愛。

天仁茗茶38年來，一路以「天然、健康、人情味」為經營理念，並以「安心、信賴、滿足」為服務顧客的原則，提供好茶、好參給華人 顧客享用。對於無法前往紐約華埠親自選購的外地顧客，天仁也提供網上訂購服務，歡迎多加利用。

紐約天仁茗茶華埠總店新址：73 Mott St. NYC 10013，電話：212-349-2286。法拉盛 分店地址：135-18 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354，電話：718-461-9305。網上訂購：www.tenrenfinetea.com，訂購熱線：800-292-2049，傳真電話：212-349-2180。