紐約天仁茗茶喬遷新址「一站式」全新體驗
享有38年盛譽的紐約天仁茗茶總公司，日前喬遷至紐約華埠勿街73號，將先前獨立的參茶專賣店和提供顧客各種現點現做的茶飲店，二者合為「一站式」的新設計，讓顧客能夠在新店中同時享受：品茗、購參、賞壺等舒適的優質服務。
新張的紐約天仁茗茶總店，以代表茶葉的綠色及講究參茶天然產品的原木為主調設計，予人質樸自然的清新感。
店內右邊的金黃大茶桶，是天仁各種茗茶大桶裝的原始招牌。顧客可以透過大黃金茶桶外的各種茶款說明，認識中國各種茶葉的不同精髓。
為方便顧客選購，天仁茗茶設計有各種禮盒及不同容量包裝的烏龍茶、綠茶、白茶、普洱茶、花茶、果茶以及各種季節茗茶。
天仁公司在台灣及大陸分別擁有最好的茶山和茶園，並以自產、自製、自銷的方式，推出各種上好茶葉，供全世界嗜茶品茗者享用；所有上市茶葉均通過ISO 22000 HACCP ISO9001的合格驗証。配合品茗及嗜好中國茶藝者的需要，紐約天仁總店也引進各種名家設計的精品茶具展售。每一把名家設計的名壺都附有該壺的設計介紹及名家證書，以便愛好中國茶藝者飲用及收藏。
紐約天仁茗茶以自產、自製、自銷天仁茗茶及正宗威州花旗參馳名。自1984年開業以來，紐約天仁公司負責人每年都在威州花旗參產出季節親自前往威州，遴選上等正宗威州花旗參，直接空運到紐約銷售，包括原參、參粉、參茶包等。由於花旗參具有補氣養身、消炎解熱、抗衰老、抗疲勞、降血脂、增加免疫功能等作用，因此也是子女孝敬父母強身健體的最佳保健禮品。
新店左邊的新式茶吧，提供客人現點現做的傳統熱茶及各式茶飲，包括珍珠奶茶、黑糖奶凍、泰式奶茶、抹茶冰沙等。全部茶葉材料都採用天仁自有的茶葉，無論是店內自用或外帶，都是客人的最愛。
天仁茗茶38年來，一路以「天然、健康、人情味」為經營理念，並以「安心、信賴、滿足」為服務顧客的原則，提供好茶、好參給華人顧客享用。對於無法前往紐約華埠親自選購的外地顧客，天仁也提供網上訂購服務，歡迎多加利用。
紐約天仁茗茶華埠總店新址：73 Mott St. NYC 10013，電話：212-349-2286。法拉盛分店地址：135-18 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354，電話：718-461-9305。網上訂購：www.tenrenfinetea.com，訂購熱線：800-292-2049，傳真電話：212-349-2180。
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