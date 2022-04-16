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2022 現代 IONIQ 5 電動休旅車 Cars.com 家庭電動車首選

工商記者鍾淑美／紐約訊
2022現代IONIQ 5榮獲Cars.com家庭電動車首選殊榮，這是Cars.com展示最佳電動車的全新獎項。
2022現代IONIQ 5榮獲Cars.com家庭電動車首選殊榮，這是Cars.com展示最佳電動車的全新獎項。

現代汽車的IONIQ 5電動休旅車，被Cars.com評為家庭電動車首選。這是一個全新的大獎，目的在於展示豪華、家庭、物超所值、通勤這四種類別中，最佳的電動車。Cars.com會在其電動車指南中，進一步介紹首選的車款。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示：「IONIQ 5具備家庭喜歡和需要的所有功能與條件。對於想要環保車款的忙碌家庭來說，IONIQ 5寬敞的內部空間、超快速充電以及V2L雙向車載充電器，使其成為一個明智的選擇。」

Cars.com的首選大獎，是其編輯根據初步測試以及車廠規格所推薦的車款。Cars.com總編Jenni Newman表示：「Cars.com的家庭電動車首選——2022現代IONIQ 5，其具有寬敞的內部空間，可容納親子長途和短途旅遊所需的所有物品。IONIQ 5的後座可前後滑動，無論是在後車廂放置大件物品，還是在後座裝載兒童座椅，IONIQ 5車主都能有足夠的靈活性。頂配的IONIQ 5 Limited版本則為IONIQ 5的全景天窗提供了內置和可伸縮的遮陽板，帶給父母頂級的享受。IONIQ 5在高速公路上輕鬆且沉穩的行駛表現，令其在眾多電動車款中脫穎而出，這讓現代IONIQ 5的駕駛體驗不遜色於許多傳統汽油家庭式休旅車。對於想要購買電動車的家庭來說，2022現代IONIQ 5應該是他們的首選車款。」

借助尖端的V2L車載充電技術讓IONIQ 5成為充電器，車主可為電器設備以及部分器具充電。這個功能也可以在停電期間為家庭電器供電，甚至可為其他電動車充電。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook，查詢更多相關信息。

電動車 汽車 休旅

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