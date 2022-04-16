我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

《Turning Red》4月26日首發數位版 4K超高清、藍光與DVD版5月3日發布

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，4月26日數位平台首發。
迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，4月26日數位平台首發。

迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）動畫電影《Turning Red》，將於4月26日首次在所有主流數位平台上播映，並於5月3日發布4K超高清、藍光與DVD版本。皮克斯的粉絲們可以透過前所未有的福利（包括七個刪除的場景、三則花絮以及導演Domee Shi的音軌評論），回到21世紀早期，去感受溫暖而又毛茸茸的紅色貓熊Mei-hem。《Turning Red》现正在Disney+上播映。

動畫電影《Turning Red》中，自信、呆萌的13歲女孩Mei必須在做一名孝順的女兒與青春期的混亂之間取得平衡，她那個略顯霸道的媽媽總是在她身邊。而且，彷彿青春期所要經歷的興趣、人際關係和身體的變化還不夠多，當Mei特別興奮時，就會「噗」地一聲變成一隻紅色的大貓熊！奧斯卡金像獎得主Shi（皮克斯動畫短片《包子》[Bao]的導演）說：「我真的很想探討一名青春期少女的衝突，看她在做一個好女兒與接納真實混亂的自己之間有多麼糾結。」

製片人Lindsey Collins表示：「這是一個關於改變和過渡時刻的成長故事，它關於我們在生命中試圖弄清自己是誰的那段時間。主角在家人和朋友間左右為難，發現自己根本不是她認為的那樣。她的媽媽看到自己的女兒突然對奇怪的音樂和男孩感興趣，在掙扎著學著放手，好讓女兒實現自我。這是一個常見的主題，無論你是家長、孩子，還是兼任兩種角色。」

Ming Lee是一位自豪的妻子、盡職的母親，同時也是在多倫多唐人街李氏宗祠辛勤工作的管理員。她舉止優雅、泰然自若，認真對待自己的工作，但更專注於照顧她的寶貝女兒Meilin。毫無疑問，Ming Lee激烈、固執、風趣、控制慾強，如Mei說的那樣，她對家人的愛總是溢於言表。導演Shi表示，「Ming Lee這個角色匯集了我所見過強大而出色的亞洲女性的特點。她有時很嚴厲，但所有瘋狂的事情都是出於對女兒的愛。」

影片製作人員請來了新人Rosalie Chiang為Meilin配音；曾出演《The Chair》、《Killing Eve》的Sandra Oh，則為Meilin那位保護慾強、甚至有些霸道的媽媽Ming lee配音。Meilin的死黨Miriam由Ava Morse（曾聲演《Ron's Gone Wrong》）配音；Priya由Maitreyi Ramakrishnan（曾出演《Never Have I Ever》）配音；Abby由Hyein Park配音。配音演員陣容還包括了曾出演《First Cow》的Orion Lee來聲演Meilin的爸爸Jin；Wai Ching Ho（曾出演《Daredevil》、《Iron Fist》）聲演外婆；Tristan Allerick Chen（曾出演《The Barbarian and the Troll》）聲演Meilin的同學Tyler；以及Addison Chandler（曾出演《American Horror Story》）聲演Meilin突然之間的暗戀對象Devon。此外，配音演員還有James Hong（曾出演過《Big Trouble in Little China》、聲演過《Kung Fu Panda: The Paws of Destiny 》），Lori Tan Chinn（曾出演過《Awkwafina Is Nora from Queens》），Lillian Lim（曾出演過《Motherland: Fort Salem》、《Meditation Park》），Mia Tagano（曾出演過《Tantalus: Behind the Mask》、《Law & Order: Criminal Intent》），Sherry Cola（曾出演《Good Trouble》），Sasha Roiz（曾出演《Grimm》），以及Lily Sanfelippo（曾出演《Spidey and His Amazing Friends》、聲演《Firebuds》）。

導演 電影 Disney

上一則

中國嘉德藝術市場領軍者 在業界推陳出新 持續向市場發力

下一則

2022 現代 IONIQ 5 電動休旅車 Cars.com 家庭電動車首選

延伸閱讀

動畫電影Turning Red 數位平台亮相/發行光碟

動畫電影Turning Red 數位平台亮相/發行光碟
木村心美獻聲「漁港的肉子」 同台「鬼滅之刃」聲優

木村心美獻聲「漁港的肉子」 同台「鬼滅之刃」聲優
木村拓哉大女兒獻聲 同台「鬼滅之刃」知名聲優

木村拓哉大女兒獻聲 同台「鬼滅之刃」知名聲優
Sally Carrera實車版拍賣？保時捷合體皮克斯援助烏克蘭

Sally Carrera實車版拍賣？保時捷合體皮克斯援助烏克蘭
吳珊卓配音「青春養成記」 在自家後院建錄音室

吳珊卓配音「青春養成記」 在自家後院建錄音室

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取