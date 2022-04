《Turning Red》4月26日首發數位版 4K超高清、藍光與DVD版5月3日發布

迪士尼(Disney)和皮克斯(Pixar)動畫電影《Turning Red》,4月26日數位平台首發。

迪士尼(Disney )和皮克斯(Pixar)動畫電影 《Turning Red》,將於4月26日首次在所有主流數位平台上播映,並於5月3日發布4K超高清、藍光與DVD版本。皮克斯的粉絲們可以透過前所未有的福利(包括七個刪除的場景、三則花絮以及導演 Domee Shi的音軌評論),回到21世紀早期,去感受溫暖而又毛茸茸的紅色貓熊Mei-hem。《Turning Red》现正在Disney+上播映。

動畫電影《Turning Red》中,自信、呆萌的13歲女孩Mei必須在做一名孝順的女兒與青春期的混亂之間取得平衡,她那個略顯霸道的媽媽總是在她身邊。而且,彷彿青春期所要經歷的興趣、人際關係和身體的變化還不夠多,當Mei特別興奮時,就會「噗」地一聲變成一隻紅色的大貓熊!奧斯卡金像獎得主Shi(皮克斯動畫短片《包子》[Bao]的導演)說:「我真的很想探討一名青春期少女的衝突,看她在做一個好女兒與接納真實混亂的自己之間有多麼糾結。」

製片人Lindsey Collins表示:「這是一個關於改變和過渡時刻的成長故事,它關於我們在生命中試圖弄清自己是誰的那段時間。主角在家人和朋友間左右為難,發現自己根本不是她認為的那樣。她的媽媽看到自己的女兒突然對奇怪的音樂和男孩感興趣,在掙扎著學著放手,好讓女兒實現自我。這是一個常見的主題,無論你是家長、孩子,還是兼任兩種角色。」

Ming Lee是一位自豪的妻子、盡職的母親,同時也是在多倫多唐人街李氏宗祠辛勤工作的管理員。她舉止優雅、泰然自若,認真對待自己的工作,但更專注於照顧她的寶貝女兒Meilin。毫無疑問,Ming Lee激烈、固執、風趣、控制慾強,如Mei說的那樣,她對家人的愛總是溢於言表。導演Shi表示,「Ming Lee這個角色匯集了我所見過強大而出色的亞洲女性的特點。她有時很嚴厲,但所有瘋狂的事情都是出於對女兒的愛。」

影片製作人員請來了新人Rosalie Chiang為Meilin配音;曾出演《The Chair》、《Killing Eve》的Sandra Oh,則為Meilin那位保護慾強、甚至有些霸道的媽媽Ming lee配音。Meilin的死黨Miriam由Ava Morse(曾聲演《Ron's Gone Wrong》)配音;Priya由Maitreyi Ramakrishnan(曾出演《Never Have I Ever》)配音;Abby由Hyein Park配音。配音演員陣容還包括了曾出演《First Cow》的Orion Lee來聲演Meilin的爸爸Jin;Wai Ching Ho(曾出演《Daredevil》、《Iron Fist》)聲演外婆;Tristan Allerick Chen(曾出演《The Barbarian and the Troll》)聲演Meilin的同學Tyler;以及Addison Chandler(曾出演《American Horror Story》)聲演Meilin突然之間的暗戀對象Devon。此外,配音演員還有James Hong(曾出演過《Big Trouble in Little China》、聲演過《Kung Fu Panda: The Paws of Destiny 》),Lori Tan Chinn(曾出演過《Awkwafina Is Nora from Queens》),Lillian Lim(曾出演過《Motherland: Fort Salem》、《Meditation Park》),Mia Tagano(曾出演過《Tantalus: Behind the Mask》、《Law & Order: Criminal Intent》),Sherry Cola(曾出演《Good Trouble》),Sasha Roiz(曾出演《Grimm》),以及Lily Sanfelippo(曾出演《Spidey and His Amazing Friends》、聲演《Firebuds》)。