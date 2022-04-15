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紐約上州河谷護理院／輔助性居住老人之家 讓長者活得有尊嚴有隱私

工商記者黃元苓／紐約訊
紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家，風景如畫、服務周全，是養老的天堂。
紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家，風景如畫、服務周全，是養老的天堂。

紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家（Valley Vista Adult Home / Assisted Living Program）秉持「老有所居，老有所依；不拖累家人，不委屈自己。」的原則，提供耆老理想的修養生息居所，健康安全有保障。

位於紐約上州哈德遜河畔的該護理院，共有三處院舍，都在上州，其中總部座落在高原鎮(Highland)的一個蘋果園內，占地11英畝，離紐約市不到兩小時車程。這處總部園區背依層疊山嵐，懷擁草坡水塘，空氣清新、風景如畫。入住其間的長者，閒來信步庭閣、觀賞水塘魚蝦，鳥語花香、輕風送爽，不失為眾人心目中的養老天堂。

2004年開辦的該院，是紐約州唯一由華人掌管的長者護理院，管理完善、設施齊全。院方定期安排醫生訪診，並有專人管理發放藥物，每日護士負責醫療健康管理。此外，該院工作人員會為長者清潔房間與清洗衣物，還會排定每日精彩的社交娛樂活動。同時，院方聘有多名華人護理員，提供親切周全的24/7全天候管控服務。至於民以食為天的飲食方面，院方則交由營養師負責設計一日三餐及晚間點心，花樣經常翻新，美味可口又健康。總之，該院周到的服務，能大量減輕長者親友的照護重擔，讓長者活得有尊嚴、有隱私、獨立自主、怡然自得。

持有州政府執照的紐約上州河谷護理院/輔助性居住老人之家，入住者必須擁有自理或半自理的生活能力。有白卡（Medicaid）的長者，護理院可以協助申請補貼入住及每月個人零花費用。若自費入住，單人間每月$5,000，雙人間每月$3,500。開辦近20年的該護理院，與州政府長者養護計畫(Assisted Living Program)有合作關係，開展百日重生方案，可針對性供應個性化飲食。

護理院地址：141 North Road, Highland, NY 12528，網址：www.seniorcare-ny.com。聯繫或前往參觀，請電或留言：646-591-9698。

亞裔長者夫妻入住紐約上州河谷護理院，有華人職工服務，備感親切溫暖。
亞裔長者夫妻入住紐約上州河谷護理院，有華人職工服務，備感親切溫暖。
紐約上州河谷護理院入住長者共進晚餐，在獨立自主生活外，也能享受團體生活的繽紛與熱...
紐約上州河谷護理院入住長者共進晚餐，在獨立自主生活外，也能享受團體生活的繽紛與熱鬧。

紐約上州 華人 紐約市

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