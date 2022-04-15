KIA 2022 全新 Carnival 榮獲「年度家庭汽車」

2022年嶄新的全功能豪華休旅Carnival，榮獲「年度家庭汽車」的美譽。

日前，Kia Carnival MPV被AutoGuide評為「年度家庭汽車 」。這是一款KIA為迎合北美家庭市場，通過整合SUV 與MPV來全新打造的GUV(Grand Utility Vehicel)全功能豪華休旅 車。該車因其令人印象深刻的內部容量、廣泛的安全功能和現代設計，而被公認為是頂級家用車。

「Kia Carnival MPV確實是一款多功能車輛，打破了該車型的思維定式」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「我們很自豪能夠獲得AutoGuides的家庭車輛獎，表彰Carnival MPV的優質設計和廣泛的安全功能。該獎項進一步驗證了Carnival MPV的吸引力，它在2021年於其細分市場中佔據了9.3%的市場份額。」

AutoGuide評委小組指出，Kia Carnival MPV憑藉時尚的「SUV式外觀」和寬敞的內部空間及一系列安全功能和強大價值，使其成為最佳家庭用車的明確選擇。「不僅具有酷炫的跨界造型、頂級的中排座椅，Kia Carnival MPV還融合了平穩的駕駛風格和廣泛的標準安全配備，讓該車型變得更加出眾。這就是為什麼我們很高興將Carnival MPV選為AutoGuide 2022的『年度家庭用車』」，AutoGuide編輯Kyle Patrick說。

2022年嶄新的全功能豪華休旅Carnival，創新的設計巧妙地蘊含了「Trendy Design革新設計、Luxury Comfort豪華舒適、PioneerTechnology前瞻科技」三大元素，令它剛亮相市場就引起了高度關注。為了體現全新Carnival的尊榮質感，KIA完全以「駕乘者感受」為設計初衷，給予每一位乘客最無微不至的全方位滿足。

在安全、科技及動力方面，全新的Carnival尤為重視並積極創新。12.3吋多媒體影音觸控系統、Bose環繞音響配12個揚聲器、Apple Play、無線或有線充電，各種功能應有盡有。全車系標配Level 2智慧駕駛輔助、BVM盲區顯影、BCA盲點導正輔助系統，車內還配有攝像系統和座艙內部通話裝置，以便及時瞭解後座的情況和溝通。八速電子旋鈕排擋，配合E-Shift，不僅操作更加智慧便利，3.5升6缸加上290馬力，加速一點不滯怠而且非常順滑；偌大的車身從0到60英里也只需要7.2秒，讓駕駛者既有SUV的優越操控體驗，又有MPV的舒適感。

頂級的尊榮感也在全新Carnival中一一呈現：高級皮椅配搭精緻的縫線、車內優雅的鋼琴烤漆、3D的亮面裝飾，處處流露出其華麗特性。車子設有同級唯一的貼身感應式電動側滑門、尾門，當攜帶感應鑰匙靠近感測區域時，後電動側滑門、尾門即可隨時開啟，讓乘客可以更優雅自在地輕鬆上下車或擺放行李。此次Carnival的頂級七人座車型，提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇，打造專屬於車主的個人品味座駕。欲瞭解更多Carnival資訊，請瀏覽：www.KIA.com。