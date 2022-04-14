黃華清榮休美國酒店協會主席轉換人生跑道

黃華清榮休晚宴，政商各界人士雲集。

美國酒店華裔 協會創會主席黃華清先生日前榮休，在紐約華埠舉行了盛大的歡送餐會。來自紐約各區的酒店華裔協會會員、政商各界人士雲集，共同見證了這位「超級助選員」的人生高峰。紐約市 長亞當斯親自到場致賀，向這位熱心服務華人 社區的人士送上誠摯的祝福。

黃華清最為大家樂道的職務是華人社區「超級助選員」，多年來一直參與紐約的民主政治和選民教育。他在參與的這些大大小小的選戰中歷經風風雨雨，今年達事業的最高峰——他參與全力助選的市長亞當斯、市議員馬泰均當選。黃華清退任酒店協會的職位後，將轉任第一選區市議員馬泰的有薪高級顧問，繼續為華人社區服務並活躍在各大社群。

這次歡送餐會是對黃華清多年社區服務的一個肯定，除了市長亞當斯親自到場致賀外，紐約國會議員孟昭文、維樂貴絲/Nydia M. Velazquez、紐約州參議員卡範納/Brian Kavanagh、紐約市議員馬泰/黃敏儀、華裔法官Wendy Li/李昌永等州市政要，紛紛出席或發來賀函、嘉獎狀，顯示了大家對黃華清的讚賞。

晚會由黃華清的一曲「有誰共鳴」揭開序幕，全場氣氛高漲。黃華清表示，今次的退休只是轉換人生跑道，用另一個角度繼續服務華裔社群。卸下會長一職，也是讓更年輕的一代擔當領導酒店華裔協會的重任，發揮年輕人的潛力與才能，為社區和會員爭取更大的權益。黃華清卸任之後，主席一職由原任該會執行總監的陳樂英出掌。陳樂英亦是該會的創會會員。

黃華清是華裔第一代移民，來美後即熱心參與社區事務。911恐襲事件發生時，他第一時間趕往災難現場救人。因熱心參與社區事務，黃華清於2014年獲頒第28屆艾利斯島移民獎以及白宮頒發的總統義工金鷹獎。2007年，黃華清有感華裔酒店工人面對的不公待遇和艱難境況，決心組織酒店華裔工人協會，為華裔會員爭取正當權益。在其領導之下，美國酒店華裔協會不斷壯大，會員福利不斷改善。在服務會員的同時，黃華清還積極參與社區事務，為紐約市華人參政、議政不遺餘力，獲得社會各界的敬重。

黃華清為答謝僑社一直以來的支持，在慶祝會上私人捐出數千美元，分別給美國酒店華裔協會緊急救援基金、黃氏宗親會獎學金、端中愛心基金會、開平同鄉會獎學金、23-25工會、湛江華僑聯合會等，另有兩百捐給為當晚舉行晚宴的東來酒樓服務生。

歡送會上，紐約華人總商會會長徐家鵬獲頒總統終身義工金鷹獎。湛江華僑聯合會總會主席黃益榮、曾經出任該會常務秘書長的紐約市房屋維護及發展局資深經理留天佑、紐約市居民聯盟臧東慧等，亦分別獲頒白宮總統義工獎。

出席歡送晚宴的有紐約華人總商會徐家鵬伉儷、中華公所前主席于金山、紐約林氏集團主席林建中伉儷、美國福建公所鄭德良/郭爾強、中美酒店商會羅恩榮伉儷、亞裔聯合總會姜書棟、湛江華僑聯合總會黃益榮伉儷、理事長黃海民伉儷、副會長鄭雄先伉儷/陳小玲/陳文中、紐約黃氏宗親會黃達良主席、英文書記黃禎祥、端中愛心基金會董事長梁華釗、前董事長梁仲禮、余風釆堂余耀威正副主席、亞裔之友總聯盟李天驥、美國華人華僑聯合總會林建新、九十九餐廳Peter Lin、紐約華人洗籠協會江旭、紐約華人總商會伍灼勝、開平同鄉會鄧學源、台山聯誼會甄錦榮、人瑞中心伍寶玲、Local 23-25工會葉月好、酒店華裔協會顧問林綺玲/週萬明/余安娜伉儷/雷怡、財政總監馮惠芳、理事長黃康、副理事長高凌立、副會長詹連/樂覺新、總務蔣美儀/梁寶娟等社區領袖以及僑界精英出席了當晚的盛會。