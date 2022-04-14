Lily Ku接任萬通理財法拉盛分行業務總經理負責招聘及培養理財專業團隊

Lily Ku將領導萬通理財紐約市MassMutual NYC的法拉盛辦事處，擔任法拉盛分行的高級資深業務總經理。

萬通理財MassMutual成立於1851年，是世界最負盛名、財務最穩健的金融機構之一。該機構日前宣佈，歡迎Lily Ku谷林麗女士加入MassMutual NYC一個Charter Oak Financial公司的區域辦事處，擔任法拉盛分行的高級資深業務總經理。

作為在金融服務業內備受尊敬的領導者，谷女士將負責招聘及培養萬通互惠保險 公司的理財專業人士及團隊。她的加入將有助於鞏固MassMutual NYC作為華裔 社區中首選金融服務機構的地位，確保當地華裔家庭能依靠值得信賴的理財專員以及萬通互惠理財的口碑與資源，幫助他們為家庭財務做準備與規劃。

谷女士從中國移民 來美後不到2年，於1997年便開始了她的金融服務事業，旨在幫助移民同胞保護他們努力賺取的財富，讓他們瞭解管理財務的風險。自那以後，她在個人業務實踐和管理層面上的顯著成就，獲得了眾多業界的獎項與認可。在加入Charter Oak/MMNYC之前，谷女士是另一家大型金融保險公司領導團隊的一員。在她從事金融職業之前，她曾從事過中國外交事務和美國移民法方面的工作。

Charter Oak管理合夥人Brendan Naughton和Brad Somma評論說：「Lily為我們公司帶來了激情、動力和多年來之不易的經驗。在她的領導下，我們的理財代表以及整體的華裔社區將得到更全面、更有力的支援與幫助，我們非常高興有她成為我們團隊的一員。」

歡迎有興趣瞭解保險理財的中英文雙語人士加入萬通互惠NYC的大家庭，聯絡電話：718-517-9550，地址：41-60 Main Street, 303, Flushing, NY 11355，電郵：[email protected]。