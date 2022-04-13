金&楊聯合律師樓資深猶太律師助您追回被沒收現金

大多數華裔都比較熟悉美國海關出入境法律關於現金的規定，即超過一萬元的現金需要被申報，否則有可能被海關扣押。攜帶大量的現金，不僅有可能在機場海關碰釘子，美國毒品 稽查局（The Drug Enforcement Administration）還有權在美國境內機場、巴士站、火車站甚至地鐵站 隨機抽查並收繳可疑數額的現金。除了毒品稽查局，聯邦級別和州級別的執法部門，也有權力針對可疑對象進行調查並沒可疑數額的現金。

很多人不禁要問，美國法律真的規定不能攜帶現金嗎？雖然法律並沒有這樣的規定，但是卻有一個與此相關的法律程式，也就是大家都熟知的「民事沒收」。民事沒收在美國一直是一個有爭議的法律程式，美國法律規定，只要涉嫌犯罪活動，逮捕人員只要證明嫌犯資產可能與犯罪活動有關，執法機構就能從其那裡搶佔現金、汽車、財物和其他資產，甚至不用定罪、逮捕或指控。

根據美國《2000年民事資產沒收改革法》規定：對於任何財產，無論是不動產還是動產，只要能夠證明該財產構成或起源於直接或間接通過犯罪取得的收益，即可單獨地對之實行沒收。也就是說，只要員警覺得資產有可能被用於犯罪，就可以予以「暫時沒收」(不需要定罪)。而且和平時美國通行的無罪推論相反，是需要苦主去法庭自證清白，向法庭證明自己的資產和犯罪無辜才能被放回的。

現金被扣押怎麼辦？

在過去的十年內，美國毒品稽查局繳獲的現金數額超過了四億美金，85%的繳獲事件發生在公共運輸點，包括機場、火車站、巴士站和地鐵站等。在這些抽查當中，75%都是現場懷疑，沒有根據任何線報或是前期的調查。對於被懷疑的物件，也沒有一個明確的標準，只要緝毒人員認為你是可疑的，他們便有權力對現金進行搜查。

在被沒收的現金之中，只有大約25%的現金被最終證明與毒品犯罪有實際上的關聯。在現金受到毒品稽查局人員的懷疑而必須接受調查之後，當局並沒有一個統一的標準，來判定現金是否應被收繳。

現金一旦被收繳，將會經歷一系列的調查、歸檔等程式，一般領回的等待時間非常漫長，需要幾個月到幾年不等；而其中涉及到的法律程式更是非常繁瑣，首先要等待相關部門的通知，然後可能需要交遞贖金、上交訴求文件和後續文件等一系列行動。這樣繁瑣又漫長的法律程式，導致很大一部分被收繳的現金都處於無法或無人認領的狀態。

現金一旦被收繳且被認定沒收，追回的程式雖然比較複雜和費時，但並不是不可能。然而，一般選擇自辯的案子都很少勝訴，所以如果遇到了現金被無故扣押的情況，務必立刻聯繫有經驗的律師幫忙解決並要回現金，否則不但現金拿不回來，還有可能會被扣上販毒洗錢等罪名。

資深猶太律師總結出了此類案件的四大類辯護方向：

一. 擁有者無辜論，即現金擁有者不知道現金曾作違法用途；

二. 違法搜索和收繳，即當局人員利用不合法的手段和理由來搜索財物；

三. 審理時間過長，即案件處理時間超出合理等候範圍之內；

四. 指控與繳金數額不符，即被收繳的數額遠大於被指控的罪名。

猶太律師提醒大家，平日應當盡量避免攜帶大額現金外出，以免惹上不必要的麻煩。萬一您的合法所得遭到員警的沒收，也不要因為驚慌或者怕麻煩而隨意編造故事，前後不一致的陳述只會讓員警更加懷疑現金的來源是否為非法。在事件發生後應及時讓律師介入，在律師的協助下提交有效的證據並取回合法財產，這樣才是最好的解決辦法。

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