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格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法改善卵巢早衰

工商記者鍾淑美／紐約訊
格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法，改善卵巢早衰。
格萊寶美孕試管嬰兒中心PRP療法，改善卵巢早衰。

隨著現代生活的節奏不斷加快，女性在工作中、生活中的壓力越來越大。每一個女性都應該關注自己的生理、心理狀態，關心自己的月經週期，做到理解自己、關心自己，發現問題盡早治療。在臨床研究與應用中，PRP改善卵巢早衰及恢復卵巢功能的效果得到了醫生和患者的認可，PRP療法可以作為一種治療卵巢功能不全的新手段，憑藉安全有效、簡單舒適的優勢，守護您的卵巢健康。格萊寶美孕試管嬰兒中心提供以下一些相關知識的說明：

●什麼是高濃度血小板（PRP）？

高濃度血小板（PRP）雖然進入輔助生殖領域還不久，但是其技術已經相當成熟。很多年來，像參加奧運會這類競賽的運動員和專業運動員，當他們在競技比賽或日常訓練中受傷後，為了快速康復並盡快重回賽場或訓練場，他們通常希望能夠更快地恢復身體狀態。

注射PRP到受傷的部位，即採用注射高濃度血小板血漿（PRP）的手段進行治療，方法主要是在靜脈采血後取全血，經幾個小時離心移除紅血球後，成為富含血小板的血漿蛋白濃縮液；將富含血小板的血漿蛋白濃縮液注射到受傷的部位，可以幫助運動員盡快恢復。

●PRP對卵巢有幫助嗎？

隨著全球現代化進程的推進，女性生育年齡在推後。最近的資料顯示，初為人母的平均年齡顯著上升，介於30歲到40歲之間，這與卵巢衰老有關，這是一種以卵母細胞數量和品質下降為特徵的生理過程。卵巢早衰(POI)是一種以40歲之前發生的卵巢功能過早衰退為特徵的疾病，在過去幾十年中已從1%上升到近2%。

在生殖醫學中，PRP首先用於增加嘗試體外受精(IVF)治療的患者子宮內膜厚度。報告顯示，卵巢內注射PRP促進了卵泡生長，改善了預後不良的不孕婦女治療結果，導致了幾例無併發症的活產。近來很多客戶都想做PRP專案，PRP即指富含血小板血漿療法，也可以稱作卵巢活力恢復療法。雖然這不會使女性卵巢本身變年輕，但對女性較低的卵巢儲備功能、卵巢早衰現象、更年期提前導致受孕困難等，都有明顯效果。

PRP富含血小板血漿療法，是從患者的胳膊抽血，在實驗室提取PRP，伴隨著陰道超聲，PRP被注射到患者卵巢中。但醫學是嚴謹的，PRP並非適用於所有人，可能對某些人效果好而對其他人治療效果不佳。目前尚未有明確的標準或者條件限定，說明哪些身體指標適合PRP療法，因此患者來嘗試PRP療法，只有親身體驗後才知道是否有效，這也是PRP療法的弊端。

●41歲客戶通過PRP治療成功取卵

基於PRP治療恢復卵巢功能障礙的假定機制，格萊寶美孕（GFG·USA）已啟動PRP治療作為輔助治療。一位日本41歲無卵客戶，在進入週期前的2個月開始進行PRP治療，最終成功取卵6顆，所以PRP治療對POI患者和卵巢儲備功能減退(DOR)反應不佳者在內的低預後不孕女性有效果。

同時，通過2021年格萊寶美孕（GFG·USA）試管成功率報告顯示，38歲至40歲年齡段，自卵試管成功率80%；41歲至42歲年齡段，自卵試管成功率73%。其中大部分卵巢功能不全、卵巢早衰、高齡客戶都接受過PRP治療，效果很明顯。

●做PRP治療有風險嗎？

PRP治療技術具備「低風險、低痛苦、高療效」的兩低一高特點，PRP治療將血小板濃縮至最佳水準，啟動人體自我治癒過程，有效加速組織修復和再生。PRP治療技術是用自己血液的成分啟動卵巢，大大減少傳染病風險及治療後排斥的可能性。

格萊寶美孕試管嬰兒中心電話：212-381-9558，地址：115 East 57th ST, Suite 420, New York, NY 10022，網址：www.globalfertility.net。

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