繳納預估聯邦稅的民眾請注意第一季度的截止日期為04/18

美國國稅局 今天提醒那些繳納預估稅的民眾，例如自僱者、退休 人員、投資者、企業、公司以及其他人，2022年第一季度的繳款將於2022年4月18日週一到期。

所得稅是一個現收現付的過程，這意味著根據法律，必須在當年賺取或收到收入時繳納稅款。大多數人通過預扣薪水、養老金、社會安全福利或某些其它政府付款（包括失業補助）來繳納稅款。

最常見的情況是，自僱者或從事零工經濟中的人需要繳納預估稅。相似的，投資者、退休人員和其他人經常需要支付這些款項，因為他們收入的大部分無需預扣。其它一般無需預扣的收入包括利息、股息、資本收益、贍養費和租金收入。支付季度性的預估稅通常會減少甚至消除任何罰款。

罰款的例外情況和特殊規則適用於某些納稅人群體，例如農民和漁民、傷亡和災難受害者、最近身體殘疾的人士、最近退休的人士以及當年收入不均的人。

納稅人可以訪問IRS .gov/payments進行電子支付，付款的最佳方式是通過國稅局在線帳戶。納稅人可以在那裡看到他們的付款歷史、任何未結款項和其它有用的稅務信息。納稅人可以通過國稅局直接付款、借記卡、信用卡、數字錢包或財政部的聯邦電子繳稅系統(EFTPS)來支付預估稅，如果以支票支付，納稅人應確保支票收款人為「美國財政部」。

國稅局官網IRS.gov上，提供一周7天、每天24小時的稅務幫助。國稅局網站提供了各種在線工具，為納稅人回答常見的稅務問題，納稅人可以搜索問題以獲取解答。

國稅局繼續拓展與納稅人的溝通方式，以他們偏好的語言提供信息。國稅局已在官網IRS.gov上發布了20種翻譯成其它語言的稅務資源，更多信息請參閱：https://www.irs.gov/help/languages。