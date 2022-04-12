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服務社區25年海豚游泳培訓中心再創佳績

工商記者林敏儀／紐約訊
總教練Tiffany（左三）與數名優秀學員Samuel、Theodore、Eldwin、Benjamin、Jayden（左起），在布碌崙場地合影。
總教練Tiffany（左三）與數名優秀學員Samuel、Theodore、Eldwin、Benjamin、Jayden（左起），在布碌崙場地合影。

隨著疫情減緩，紐約各行各業回歸正軌，服務社區25年的海豚游泳培訓中心恢復招生。除了游泳訓練班外，久違的籃球和空手道班也恢復招生。

雖然受到疫情影響，但經由海豚訓練出來的多位學員最近在紐約市和長島各校泳隊中仍然表現優異，在全紐約高中游泳比賽(PSAL Championship)中取得傲人成績。在史岱文森高中、布碌崙科技高中及布朗斯科技高中泳隊中，海豚的學員每年均為奪標立下汗馬功勞。

海豚傑出的游泳運動員之一——12歲的Theodore，以他優異的成績達到多項少年奧林匹克標準，獲得了全美少年兒童組錦標賽的資格。他的50碼自由泳創下24.43秒的佳績，在今年3月的全國少年兒童組錦標賽中勇列全美前十名。

該中心全部游泳訓練課程和訓練方法與國際接軌，擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後，可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。25年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下，掌握游泳技能。

海豚游泳培訓中心總教練Tiffany Yip為美國專業游泳協會(ASCA)執照教練，擁有30年傲人教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

今年春天，海豚將在法拉盛場地重開廣受好評的籃球班和空手道班。該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗, 帶領學員們對課程產生濃厚興趣，幫助提升運動技能，成果卓見。

春季班將於2022年4月23日起，在法拉盛及布碌崙(Brooklyn)區全面開課。查詢電話：718-359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。

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