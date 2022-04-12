紐約中國廣播網(WGBB AM1240)第25屆母親節中文演講比賽接受報名

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因新冠疫情 影響睽違兩年，旨在推廣中文和向媽媽表達愛與感謝的中國廣播網「母親節 中文演講比賽」，將訂於5月8日(星期日)在法拉盛 喜來登酒店七樓舉行。今年的演講賽以「媽媽，我想對你說」為演講主題，歡迎5至18歲的兒童和青少年踴躍報名參加。

2022年「第25屆母親節中文演講比賽」將分為線上展示和現場比賽兩部分：選手報名後，將在「聽見紐約」APP闢出專頁，展示每位選手風采的同時，開啟社區投票為選手加油鼓勵助威。5月8日母親節當天的比賽現場，選手可獨自上場，也可多人組合參賽(限3人以下)。

據中國廣播網台長程蕙表示，自1996年第一次在大紐約地區舉辦母親節中文演講比賽以來，歷屆比賽吸引了很多中文學校的學生以及各族裔喜愛中文的兒童和青少年參加；比賽因疫情停辦兩年，現在捲土重來。今年比賽依傳統分為兒童組(5至8歲)、少年組(9至13歲)、青年組(14至18歲)，以「媽媽，我想對你說」作為主題，用普通話圍繞媽媽或與其相關的故事演講三分鐘。比賽會選出每組一、二、三等獎各一名，可分獲$200、$100、$50獎金或等值禮券、獎杯、證書，另每組增設鼓勵獎各兩名。

「第25屆母親節中文演講比賽」將於5月8日上午10時至下午4時舉行，地址是法拉盛39大道135-20號喜來登酒店七樓，報名方法有個人報名或通過中文學校集體推薦報名。所有參賽選手請下載紐約中國廣播網官方APP「聽見紐約」填報個人資料，上傳照片和演講作品錄音。報名訂於5月5日截止，報名費$10，歡迎參賽選手的家長、老師和其他對學習中文感興趣者觀摩，為選手助威。更多賽事詳情和往屆比賽精彩回顧，請登錄網站：www.chineseradionetwork.com查看。演講比賽諮詢電話：718-661-3933，電郵：[email protected]，紐約中國廣播網地址：133-11 41st Road, Suite 1A, Flushing, NY 11355。