我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

免開刀臉部拉皮手術 緊緻臉部鬆馳下垂肌膚

工商記者衛伯承／紐約訊
手術後
手術後

傳統拉皮手術雖可達到臉部皮膚緊緻的目的，但需要較長的恢復期，適合50至60歲較嚴重的臉部鬆垂。近年來臉部拉提需求趨向年輕化，許多適合輕熟族群30至50歲的臉部微創拉提療程越來越熱門。陳敏麗醫生美容診所提供塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)，是免開刀臉部拉皮手術，可緊緻拉提臉部鬆馳下垂肌膚，幫助全臉拉提回春(抬頭紋、皺眉紋、法令紋、木偶紋、淚溝)，可以消除頸紋，對臉部下顎線V Line(雙下巴)進行拉提，改善臉部輪廓線條。

塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)微創手術，是將獲美國FDA認證的中臉拉提適應症線材埋入欲拉提的臉部真皮層內，刺激臉部蛋白組織增生，進而達到使肌膚恢復緊實彈性，同時拉提臉部下垂。塑立愛立提線手術可視為一般拉皮手術的輕量版，屬於免開刀埋線拉提。

塑立愛立提線免開刀埋線拉提，相較於傳統的拉皮手術，當年齡在30至50歲左右，初老下垂的肌膚情形(視個人條件及需求)就適合選擇這樣的微創型拉提手術，用以改善臉部鬆弛老化的問題。塑立愛立提線使用雙向可吸收椎體的可吸收縫線，縫合線與錐體均由聚乙醇酸-L乳酸(PLGA)製成，縫合線和錐體的成分生物相容，可吸收、可生物降解。聚乳酸聚合物可刺激纖維母細胞(fibroblasts)及自體膠原蛋白生成，此效果能有效增生體積並重塑臉部形狀。

塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)免開刀臉部拉皮手術特色：唯一雙向可吸收錐體拉提縫線，使用PLGA材質，可同時提昇並刺激自體的膠原蛋白增生；美國FDA核准，用於中臉部組織的緊實拉提療程。該手術不僅是線雕埋線，更是一項獨特的拉提增生療程，兼具緊實(刺激臉部組織增生)與立即提拉效果，藉由臉部組織增生來改善鬆弛下垂組織，於術後3至6個月可達到明顯緊實的拉提效果，約可維持18至24個月。

塑立愛立提線治療可緊緻鬆弛臉部下垂肌膚、刺激臉部膠原蛋白增生、加速臉部新陳代謝、改善膚況、提升臉部肌膚自癒能力、抗老回春；適用部位可全臉拉提回春(抬頭紋、皺眉紋、法令紋、木偶紋、淚溝)，可以消除頸紋，對臉部下顎線V Line(雙下巴)進行拉提，改善臉部輪廓線條。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約電話：212-343-2536。為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼，預約免費諮詢。

手術前
手術前
掃描陳醫生診所二維碼，可預約免費諮詢。
掃描陳醫生診所二維碼，可預約免費諮詢。

手術 FDA 華埠

上一則

HOJA FOOD 物料配送到店 提供一條龍服務

下一則

華僑醫美健康中心吸血鬼療法 恢復青春、頸部去痛、頭部生髮

延伸閱讀

有關狐仙的傳說

有關狐仙的傳說
醫藥短波／塗抹漂白水可漂白皮膚 令人質疑

醫藥短波／塗抹漂白水可漂白皮膚 令人質疑
鞠婧禕甩不開整形質疑 默默PO素顏敷臉照 被讚：美到發光

鞠婧禕甩不開整形質疑 默默PO素顏敷臉照 被讚：美到發光
劉亦菲19歲嫩照露餡 竟愛喝兒童酸奶

劉亦菲19歲嫩照露餡 竟愛喝兒童酸奶
妳還在厚塗面霜嗎？錯誤保養小心變更老

妳還在厚塗面霜嗎？錯誤保養小心變更老

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取