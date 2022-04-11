我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

保護效力有多高？哪些人該接種？仁德醫生講解第二劑加強針

工商記者衛伯承／紐約訊

上週末，紐約州針對部分人群開放了第二劑新冠加強針的接種，但大多數華人目前仍在觀望。醫生建議，符合條件的長者和免疫缺陷患者最好及時接種第二劑加強針，患病風險較低的普通民眾則不必急於接種。

根據紐約州府規定，50周歲及以上人士、12周歲及以上有免疫缺陷的人士(如癌症患者、愛滋病患者、接受器官移植者等)、18至49周歲並接種了強生疫苗的人士，可以在接種第一劑加強針的四個月後接種第二劑加強針；第二劑加強針的成分和劑量與第一劑加強針一致。

紐約仁德醫生集團內科醫生方赤心說，第二劑加強針接種開放後，前來諮詢和接種的華人屈指可數。這一方面是因為新冠確診人數已從年初的高峰期降至每週一、兩個病例，民眾逐漸放鬆警惕；另一方面是因為一些民眾在經歷過發燒、過敏等疫苗副作用後，對再一次接種疫苗有所疑慮。

方赤心醫生認為，對於長者及免疫力低下者這樣的高風險群體而言，他們在接種疫苗後抗體消減速度較快，因此加強針對於這一群體的保護力是可觀的。她舉例稱，一名九十多歲且患有腸癌和高血壓的華裔女性病人在去年底接種了第一劑加強針，該病人在今年年初感染新冠後僅出現低燒、咳嗽等症狀，而後很快痊癒，免於重症入院的風險。因此，長者和免疫力低下者最好及時接種第二劑加強針。

仁德醫生集團家庭科醫生楊李明指出，目前第二劑加強針何時對全民開放還未知。即使開放，目前也沒有充足的研究資料顯示第二劑加強針能幫助年輕且相對健康的低風險人群更有效地抵禦新冠病毒，尤其是變種病毒。另外，在較短的時間內密集接種疫苗是否會給免疫系統帶來負擔，學界也尚未有定論。

楊李明醫生建議，感染新冠風險較低的普通民眾不必急於接種第二劑加強針。他日若開放接種，民眾可綜合考量自己的患病風險、傳播病毒的風險、接種疫苗後的反應等多重因素，聽取醫生建議後再作決定。

仁德醫生集團提供莫德納和輝瑞新冠疫苗及加強針接種，詳情可登錄查詢網頁：https://www.rendrcare.com/zh_hk/covid-19-vaccine/。

疫苗 紐約州 華人

上一則

市立大學教授：防疫放鬆和新變種 導致紐約病例上升

下一則

訪長樂公會 州眾議員參選人林煜敢為亞裔講真話

延伸閱讀

專家：除非出現全新變異病毒 反對全民接種第4劑疫苗

專家：除非出現全新變異病毒 反對全民接種第4劑疫苗
聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效
疫情升溫 紐約州法院逾百員工未打疫苗被解職

疫情升溫 紐約州法院逾百員工未打疫苗被解職
研究：Omircon症狀持續時間比Delta短 平均少2天

研究：Omircon症狀持續時間比Delta短 平均少2天
香港今起快篩 拚5月中旬全面復課

香港今起快篩 拚5月中旬全面復課

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？