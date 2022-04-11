保護效力有多高？哪些人該接種？仁德醫生講解第二劑加強針

上週末，紐約州 針對部分人群開放了第二劑新冠加強針的接種，但大多數華人 目前仍在觀望。醫生建議，符合條件的長者和免疫缺陷患者最好及時接種第二劑加強針，患病風險較低的普通民眾則不必急於接種。

根據紐約州府規定，50周歲及以上人士、12周歲及以上有免疫缺陷的人士(如癌症患者、愛滋病患者、接受器官移植者等)、18至49周歲並接種了強生疫苗 的人士，可以在接種第一劑加強針的四個月後接種第二劑加強針；第二劑加強針的成分和劑量與第一劑加強針一致。

紐約仁德醫生集團內科醫生方赤心說，第二劑加強針接種開放後，前來諮詢和接種的華人屈指可數。這一方面是因為新冠確診人數已從年初的高峰期降至每週一、兩個病例，民眾逐漸放鬆警惕；另一方面是因為一些民眾在經歷過發燒、過敏等疫苗副作用後，對再一次接種疫苗有所疑慮。

方赤心醫生認為，對於長者及免疫力低下者這樣的高風險群體而言，他們在接種疫苗後抗體消減速度較快，因此加強針對於這一群體的保護力是可觀的。她舉例稱，一名九十多歲且患有腸癌和高血壓的華裔女性病人在去年底接種了第一劑加強針，該病人在今年年初感染新冠後僅出現低燒、咳嗽等症狀，而後很快痊癒，免於重症入院的風險。因此，長者和免疫力低下者最好及時接種第二劑加強針。

仁德醫生集團家庭科醫生楊李明指出，目前第二劑加強針何時對全民開放還未知。即使開放，目前也沒有充足的研究資料顯示第二劑加強針能幫助年輕且相對健康的低風險人群更有效地抵禦新冠病毒，尤其是變種病毒。另外，在較短的時間內密集接種疫苗是否會給免疫系統帶來負擔，學界也尚未有定論。

楊李明醫生建議，感染新冠風險較低的普通民眾不必急於接種第二劑加強針。他日若開放接種，民眾可綜合考量自己的患病風險、傳播病毒的風險、接種疫苗後的反應等多重因素，聽取醫生建議後再作決定。

仁德醫生集團提供莫德納和輝瑞新冠疫苗及加強針接種，詳情可登錄查詢網頁：https://www.rendrcare.com/zh_hk/covid-19-vaccine/。